Isover et Placo® lancent la 1ère cloison éco-circulaire du marché : Placo® Infinaé 98/62

Cette solution, unique sur le marché, s’inscrit dans une démarche d’éco-conception mise en place depuis plusieurs années par les deux marques. Leurs derniers développements produits en sont des illustrations concrètes: les plaques Placo® Infinaé 13 (2022) et Placo® Infinaé 18S (2024), la cloison entièrement démontable et réemployable développée pour le Village des Athlètes ou encore la laine de verre Lanaé (2024).

Destinée aux bâtiments non résidentiels (établissements scolaires et de santé, hôtels, bureaux, commerces...), en neuf comme en rénovation, la cloison Placo® Infinaé 98/62 marque une avancée majeure vers une construction plus circulaire. Conforme à la RE2020, aux certifications (HQE Tertiaire, LEED, BREEAM et NF Habitat) et aux référentiels de qualité environnementale (Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM) et Franciliens (BDF)...), elle ambitionne de devenir le futur standard des cloisons du non résidentiel.

Des éléments recyclés et recyclables

La cloison éco-circulaire Placo® Infinaé 98/62 se compose de trois éléments entièrement recyclables :

la plaque Placo ® Infinaé 18S , fabriquée sur le site de Chambéry et contenant au moins 50 % de plâtre recyclé issu de chantiers de déconstruction,

, fabriquée sur le site de Chambéry et contenant issu de chantiers de déconstruction, la laine PAR Phonic Tech 60 mm de nouvelle génération, Lanaé , produite dans l’usine de Chalon-Sur-Saône, contenant au moins 74 % de verre recyclé (déchets ménagers, industriels et de chantiers) et un liant biosourcé ,

, produite dans l’usine de Chalon-Sur-Saône, contenant (déchets ménagers, industriels et de chantiers) , l’ossature Placostil® Infinaé M/R 62, façonnée dans l’Oise (60) et qui contient au moins 75 % d’acier recyclé (issu des industries de l’automobile et de l’électroménager).

Une cloison éco-conçue et performante

La cloison éco-circulaire Placo® Infinaé 98/62 possède les mêmes performances que la cloison technique distributive Placostil® 98/62 standard, notamment :

une résistance au feu EI60 (PV de classement : RS24-018+EXT 24-1),

un affaiblissement acoustique de 47 dB (extension RE),

une hauteur pouvant atteindre 5,55 m.

une plaque haute dureté,

La plaque Placo® Infinaé 18S (18 mm d’épaisseur) est disponible dans deux longueurs de 2600 mm et 3000 mm. Sa largeur de 900 mm assure un gain de temps lors de la pose. Le professionnel installe une seule plaque au lieu de deux plaques Placoplatre® BA 13 et réduit jusqu’à de moitié la quantité des montants.

Des produits visuellement différenciants

Afin d’identifier aisément la cloison éco-circulaire Placo® Infinaé 98/62 sur les chantiers, Isover et Placo® ont travaillé sur une identité visuelle produit différenciante. La plaque Placo® Infinaé 18S bénéficie d’un carton jaune et de marquages blancs sur la face visible. L’ossature métallique Placostil® Infinaé M/R 62 possède un embossage spécifique sur les montants et les rails. L’emballage de la laine PAR Phonic Tech 60 mm Lanaé est transparent pour être entièrement recyclée en boucle fermée.

* -11 % d’émissions de CO 2 par rapport à une cloison distributive Placostil® standard 98/62. FDES en cours de publication.

