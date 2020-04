Dans le centre de Dunkerque, le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique a ouvert ses portes dans un ancien collège. Afin de répondre aux nouveaux enjeux d’acoustique du lieu, la solution de correction acoustique murale Acoustiroc® de Plafometal a été installée.

Alliant esthétisme, solidité, facilité de maintenance et d’entretien, elle offre un confort acoustique optimal et adapté à chaque utilisateur de ce lieu, de l’équipe pédagogique aux élèves, en passant par le personnel administratif.



Dans le projet de transformation de cet ancien collège en conservatoire de musique, s’assurer du confort acoustique était primordial afin d’obtenir une réverbération des sons optimale. Par ailleurs, la solution acoustique mise en place devait être résistante pour faire face à la forte affluence des lieux et nécessiter peu d’entretien.



Pour répondre à ces besoins, Plafometal a proposé sa solution murale Acoustiroc®. Le système se compose de panneaux métalliques perforés, peints et garnis d’un voile acoustique et de laine minérale, insérés dans un cadre aluminium. Il offre des performances acoustiques élevées avec un coefficient d’absorption αw jusqu’à 1 et une grande résistance aux chocs du quotidien. De plus, grâce au revêtement en métal, les panneaux sont faciles à nettoyer et à entretenir. Enfin, la finition “Soft Touch” apporte un toucher matière haut de gamme qui réchauffe l’aspect métallique et crée plus de profondeur.

Suite à une étude réalisée en interne par la ville de Dunkerque afin de déterminer le nombre de panneaux nécessaires à l’optimisation de l’acoustique, 41 panneaux de taille 790x2700 mm ont été installés dans les différentes salles du conservatoire : salles de musique, studios d’instruments, salles de formation, espaces de convivialité et locaux administratifs.

Les services techniques de la ville et le Conservatoire de Dunkerque ont choisi une perforation Orion (perforations rondes et irrégulières) pour son aspect original et créatif.

Pour accentuer encore le côté artistique et dynamique des lieux, les panneaux se déclinent ici en 7 couleurs différentes : Orange cuivré, Orange vermillon, Bleu azurite, Bleu dragée, Vert anis, Jaune d’or et Gris asphalte.



Crédit photos : Franck Deletang