Situé au coeur du Campus Paris-Saclay, le Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N) a inauguré ses nouveaux locaux en 2018. Né du regroupement du Laboratoire de photonique et de nanostructures et de l’Institut d’électronique fondamental, le C2N regroupe plus de 400 personnes : chercheurs, ingénieurs, techniciens. Ce bâtiment a bénéficié du savoir-faire de Plafometal afin de mettre en place 4000 m2 de plafonds dans les couloirs du Centre.