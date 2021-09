Pont thermique : un système complet mur et plancher

Comptant parmi les leaders sur le marché des produits préfabriqués en béton, Fabemi offre des solutions constructives pour traiter les ponts thermiques au niveau des planchers intermédiaires, hauts et bas des bâtiments, qu’ils soient en dalle pleine ou en planchers préfabriqués. Découvrez les produits blocs et planchers Fabemi, pour répondre à vos besoins de construction et répondre aux réglementations environnementales actuelles et futures.

Le choc pétrolier de 1973 a lancé la première réglementation thermique, depuis elles se succèdent, avec un même objectif, celui de réduire les consommations énergétiques des bâtiments neufs.

De plus en plus exigeantes, elles couvrent des champs de plus en plus vastes ; chauffage, isolation, surface vitrée, ventilation, ponts thermiques….

Les planchers et blocs Fabemi sont la réponse idéale pour atteindre les exigences de la RT 2012 et celles de la future réglementation environnementale RE2020.

Fabemi vous propose des solutions constructives complètes pour traiter les ponts thermiques, en combinant : blocs thermiques, planelles et/ou planchers légers.

Un système complet mur et plancher

Sans rupteurs de ponts thermiques



Le système comprend tous les éléments pour construire le plancher et les murs, dans le respect des règles de l’art et des préconisations de l’étude thermique.

blocs thermiques Fabtherm® et Fabtherm®Air (Rth de 0,51 à 1,77 m².K/W)

planchers RAID® hybrides, avec entrevous isolants Optiraid® (Rth 0,70 m².K/W)

planelles isolantes Rivtherm® et Isoplanel® (Rth de 0,25 à 0,94 m².K/W)

Les blocs Fabtherm® permettent également d’améliorer les performances thermiques des murs de façades et donc de réduire le Bbio.



Adaptées aux maisons individuelles comme aux logements collectifs, les blocs isolants Fabtherm® couplés aux planelles isolantes Fabemi permettent d’obtenir des valeurs de ponts thermiques L9 jusqu’à 0,29 W/m.K pour une dalle pleine 20 cm et 0,20 W/m.K pour un plancher léger 20 cm.



Solution économique et facile à mettre en œuvre, les planelles isolantes représentent une alternative idéale aux rupteurs de ponts thermiques, sans rupture de la dalle de compression.



À cet effet, Fabemi a développé une nouvelle planelle isolante la Rivtherm® 95XL. La planelle RIVTHERM® 95XL à une résistance thermique de 0,94 m2.K/W et une longueur exceptionnelle de 1m. Elle est rapide et facile à poser grâce son appui béton de 5 cm et à ses emboitements latéraux. Du fait de sa faible épaisseur, 5 cm, elle peut être utilisée dans tous les zones sismiques avec une maçonnerie de 20 cm.

La planelle RIVTHERM® 95XL complète la gamme existante de 3 planelles isolantes Fabemi pour traiter efficacement les ponts thermiques et proposer des solutions constructives sur mesure.

Isoplanel S, en agrégats courants et doublé d’une plaque de polyuréthane, la planelle isolante ISOPLANEL S à une épaisseur de 5 cm et une résistance thermique R = 0,92 m².K/W. Simple et efficace pour traiter les ponts thermiques, elle est disponible en plusieurs hauteurs (16, 17, 20 et 24 cm).

RIVTHERM® 85 , en béton de pierre ponce et dotée d’un insert isolant en polystyrène graphité. La planelle isolante RIVTHERM® 85 à une épaisseur de 6,4 cm et une résistance thermique R = 0,85 m².K/W, posée en rive de plancher, permet de traiter les ponts thermiques.

RIVTHERM® 25, également en béton de pierre ponce, elle a une épaisseur de 5 cm et une résistance thermique R = 0,25 m².K/W. Simple et économique, elle permet de traiter les ponts thermiques.

Adaptée pour tous types de planchers, la mise en œuvre des planelles isolantes Fabemi est plus simple et plus économique qu’avec des rupteurs de ponts thermiques.

