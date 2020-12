Le Groupe Fabemi est un industriel fabricant de produits en béton moulés et en pierre reconstituée. Il propose une offre globale qui s’organise autour de quatre Divisions : Structures, Environnement, Travaux Publics et Bétons Prêts à l’Emploi.



La Division Structures est le métier originel du Groupe et constitue la base de son activité. Fabemi se positionne comme l’industriel français répondant aux besoins de produits horizontaux et verticaux en offrant des systèmes constructifs complets manuportables. Il développe des produits qui répondent à la réglementation thermique (RT 2012), aux besoins acoustiques et mécaniques et à la sécurité incendie.



La Division Environnement propose des produits d’extérieurs, essentiellement en matière de dallages, margelles et accessoires, bordures, murets, fontaines ou encore de pavés. Cette division est représentée par deux marques : Bradstone (sur la moitié sud de la France) et Carré d’Arc. Depuis quelques années, le Groupe Fabemi s’est profondément investi dans ce domaine en concevant des nouveaux produits originaux et en anticipant l’évolution permanente du marché et des goûts du public.



La Division Travaux Publics du Groupe Fabemi, à travers sa gamme Caladia notamment, est au service des entreprises d’aménagement d’espaces urbains et de T.P, des maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage pour leur apporter conseils sur l'ensemble de ses gammes de produits voirie, d'aménagements d'espaces urbains et travaux publics.