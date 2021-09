Délimitez vos espaces sans limites avec les cloisons mobiles Placo® Modulo

Protéger sa résidence tout en privilégiant une esthétique design et épurée, tel est le parti pris de TECHNAL avec les PORTAILS GRAPHITE et les GARDE-CORPS GYPSE. Attachée à offrir une signature singulière à chaque habitat, la marque propose de multiples possibilités de personnalisation où chacun peut créer son propre portail et/ou garde-corps selon ses besoins et ses goûts. Frontières subtiles entre espace public et privé, les PORTAILS GRAPHITE se distinguent par l’élégance de leurs lignes «contemporaine» et «ferronnerie» qui s’adaptent à tous les styles et configurations d’entrée.