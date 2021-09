HECO-TOPIX-plus : la vis à bois incontournable pour la construction !

Les spécialistes du bois apprécient les vis HECO-TOPIX-plus car elles sont conçues pour un grand nombre d'applications variées dans les constructions bois professionnelles : qu’il s’agisse d’ossature bois, de la construction de toitures ou encore la fixation d’isolants, la gamme HECO-TOPIX-plus offre le produit adapté à de nombreuses applications. De plus, grâce à la géométrie révolutionnaire, le travail se fait en un tour de main sans avant-trou et fait gagner du temps lors de sa mise en œuvre, peu importe le type de bois utilisé.

Compte tenu du grand nombre de vis disponibles sur le marché, trouver le bon moyen de fixation pour la bonne application est devenu une tâche complexe. Pour répondre aux besoins et exigences des acteurs de la construction bois, HECO-Schrauben a développé une solution innovante : la vis à bois HECO-TOPIX-plus. Rassemblant le meilleur de plusieurs gammes de vis différentes et dotée de caractéristiques innovantes, la vis à bois HECO-TOPIX-plus convient aux applications les plus diverses, et est particulièrement appréciée lors de sa mise en œuvre dans la construction bois et pour la fixation de bardages. L’innovation majeure de cette nouvelle vis réside dans la nouvelle propriété « GripFit », qui permet de maintenir les vis en acier inoxydable sur l'embout grâce au concept d'empreinte HECO-Drive (HD) parfaitement adapté – une astuce bien pratique lors du travail en hauteur.

Homologations

L’HECO-TOPIX-plus a été certifié ETA-19/0553 : cette certification technique européenne réglemente les vis utilisées comme éléments de fixation du bois, l’application dans les panneaux de particules, les panneaux OSB et le contreplaqué. Toutes les informations sur l’HECO-TOPIX-plus sont disponibles ici.

Grâce à la technologie GripFit à action mécanique, les vis HECO-TOPIX-plus en acier inoxydable peuvent être travaillées à une seule main et fixées dans le bois. Grâce à la technologie PerfectPitch, les vis courtes dotées d’un faible pas de filetage peuvent être fixées de manière sûre sans que le filetage se fausse. Fixation et assemblage de chevrons.

GripFit : l'embout « magique » qui maintient la vis mécaniquement

La capacité d'innovation et la très grande précision de production s’illustrent dans la nouvelle technologie GripFit. Le système GripFit se compose d'un embout HECO-Drive et d'une empreinte de vis HECO-Drive. Grâce à la forme légèrement conique de l’embout, le maintien de la vis se fait de manière mécanique et permet de positionner et de visser celle-ci d'une seule main. Cela représente un énorme avantage en particulier pour la mise en œuvre des vis en acier inoxydable HECO-TOPIX-plus.

MagicClose : contraction des éléments de construction par la vis à filet total

Le filet de la nouvelle vis à filet total HECO-TOPIX-plus est doté d'un pas de filetage variable, ce qui lui permet de s'enfoncer dans le bois plus rapidement à l'avant de la pointe qu'à l'arrière. De ce fait, les éléments de construction se contractent sans interstice et sans précontrainte. Optimisé sur la dernière génération de vis, l'effet MagicClose intervient désormais beaucoup plus rapidement, permettant l'emploi de vis plus courtes pour gagner en rapidité et en efficacité. Un autre avantage réside dans la possibilité d'économiser du matériel de fixation en raison d'une meilleure absorption de charge par rapport aux vis partiellement filetées similaires.

PerfectPitch : mise en œuvre améliorée grâce au pas de filetage

Chaque filet de vis de la nouvelle vis à bois HECO-TOPIX-plus est doté de la technologie innovante PerfectPitch. Cette technologie permet une adaptation du filet à la longueur de la vis : sur les vis courtes, le pas réduit empêche de fausser le filetage, tout en permettant d'ancrer une plus grande partie du filet dans le bois, ce qui permet une fixation optimale de la pièce à fixer pour les matériaux minces. Sur les vis longues, le pas de filetage élevé assure un vissage rapide dans le bois. Sur les vis de longueur moyenne, le filet a été optimisé en ce qui concerne le temps de vissage et la part du filet ancrée dans le bois.

Une gamme complète avec un large choix de têtes de vis

Afin de s’adapter aux différentes applications et types de chantiers, la gamme HECO-TOPIX-plus offre aussi un choix de 7 modèles de têtes de vis. Pour la construction bois, les modèles à tête fraisée avec poches de fraisage, à tête ronde large standard et XL sont particulièrement appréciées.

Des caractéristiques éprouvées réunies en une seule vis

Les fraises à filet et fraises à queue HECO-TOPIX font partie des caractéristiques uniques éprouvées des vis HECO. Les têtes fraisées avec poches de fraisage dégagées présentent des propriétés de fraisage optimales qui permettent de visser sans endommager la surface, que ce soit pour la mise en œuvre dans le bois ou le montage de ferrures métalliques. La pointe de perçage HECO-TOPIX dotée de nervures de fraisage permet de positionner la vis rapidement et de la visser sans interstice. Le pas de filetage variable et la capacité de contracter les éléments de construction font également partie des caractéristiques éprouvées des vis HECO.

La vis de façade HECO-TOPIX-plus permet de fixer le bardage de manière fiable. HECO-TOPIX-plus : une vis esthétique et discrète.

La nouvelle vis HECO-TOPIX-plus a été utilisée pour la fixation du bardage des maisons de vacances MANOAH. La géométrie optimisée de la vis de façade HECO-TOPIX-plus permet l’utilisation de vis courtes. Pour une qualité irréprochable, les vis HECO-Schrauben vous accompagnent sur tous les chantiers.

