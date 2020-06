Réputées pour leur haute fiabilité, les portes rapides Hörmann, synonymes de productivité, d’économie et de sécurité revendiquent la pole position pour tout décideur souhaitant apporter des réponses pérennes à ses réalisations. Un cumul de performances qui se conjugue cette année encore à des nouveautés dévoilées par le leader européen.

Garantissant des économies d’énergie, un flux logistique sans failles pour une productivité optimale et sûre, les portes rapides Hörmann constituent en effet des réponses pour des productions ne souffrant d’aucune contamination par le vent ou les poussières. Citons aussi comme caractéristique de « l’ADN » des portes rapides Hörmann, une durabilité exceptionnelle, fruit d’une conception robuste, qui assure notamment un démarrage et un arrêt progressifs, préservant la mécanique.



Autre atout inconditionnel des portes rapides Hörmann, une meilleure rapidité d’ouverture qui génère une plus grande économie d’énergie, en diminuant le temps «porte ouverte» et en optimisant la productivité par des passages plus fluides. Notons également le soin apporté par Hörmann à la protection qui assure une sécurité sans faille grâce à la cellule toute hauteur et au système « Soft Edge » permettant la remise en place du tablier automatiquement en cas de choc avec un engin. Précisons que les portes rapides Hörmann se caractérisent par des économies de maintenance puisqu’aucune pièce d’usure ne sera à remplacer avant 100.000 cycles.



Enfin, mentionnons qu’Hörmann équipe désormais de série toutes ses portes rapides rigides de son système Smart Control permettant la surveillance de l’état et l’utilisation à distance de la porte. Ce système de commande de porte est équipé d’une carte GSM qui envoie des informations par le biais du réseau téléphonique (au client utilisateur, à l’agence Hörmann, ou encore à l’usine de fabrication) afin de pouvoir, à distance, contrôler le nombre de cycles, faire remonter instantanément les demandes d’intervention ou d’entretien.



De plus, Smart Control relève et prévient aussi des éventuels codes erreur générés par la porte et les avantages de ce système intelligent sont légion. En plus de permettre au SAV de se munir précisément des bonnes pièces en cas de maintenance, il évite les interventions et déplacements inutiles, tout en garantissant au client utilisateur de suivre précisément l’état de son parc et de son exploitation.

Nouvelle porte 4015 SEL ALU-R

Avec son moteur tubulaire situé dans l’axe d’enroulement de la porte, la 4015 SEL ALU-R se veut aussi discrète dans son fonctionnement que par son design fluide, avec des parties latérales fines (125 mm d’épaisseur) et élégantes réalisées en aluminium.

Cette nouvelle porte rapide, disponible en cinq coloris de tablier (jaune, orangé, rouge carmin, bleu gentiane et gris agate), convient particulièrement aux situations de montage avec espace réduit et aux fréquences élevées grâce à ses montants latéraux fins et à son moteur tubulaire performant.

De même, grâce au petit interstice au niveau des montants latéraux et joints à lèvre, la porte se veut étanche sur tout son pourtour.



Précisons également que les coulisses de la V 4015 SEL ALU-R ont été réduites grâce à l’utilisation d’un moteur tubulaire puissant, source d’un gain de place non négligeable dans le bâtiment. Côté sécurité et robustesse, notons de plus que la 4015 SEL ALU-R est dotée d’un capot de protection sur l’arbre de série en aluminium.



Particulièrement facile d’entretien, grâce notamment à son capot d’arbre séparable, la V 4015 SEL ALU-R revendique une grande étanchéité assurée par le joint à lèvre et à la faible distance au cadre dormant.

Si la V 4015 SEL ALU-R est équipée de série d’une barrière photoélectrique et du profilé Softedge avec interrupteur radio anticrash et réenfilage manuel, elle s’accompagne, en option, d’éléments de commande intégrés au montant latéral qui permettent l’utilisation de toutes les fonctionnalités de commande (ouverture, fermeture, réglage pour l’entretien...).

Ainsi, grâce au profilé SoftEdge flexible, les temps d’arrêt dus aux endommagements du tablier sont révolus. Enfin, puisqu’Hörmann pense à tout, la V 4015 SEL Alu-R est également disponible en option avec un profilé de sol en aluminium pour une charge au vent de classe 1 (norme DIN EN 12424) ou encore avec un tablier antiinsectes à la place de la bande transparente. De même, Hörmann préconise cette référence pour une utilisation en salle blanche avec son exécution «Clean», qui comprend un habillage avec trappe de visite et lèvre d’étanchéité supplémentaire pour environnement à la différence de pression allant jusqu’à 30 Pa, ainsi qu’un profil de bas de porte en aluminium.

Autres nouveautés Hörmann 2020, les portes rapides rigides HS5012 PU42S

Cette nouvelle réponse Hörmann propose une porte rapide rigide dotée d’un système 2 en 1, garantissant isolation et lutte contre les courants d’air afin d’éviter au maximum la déperdition d’énergie, sans pénaliser la fluidité du trafic ou la productivité.



L’innovation de cette référence réside principalement dans la judicieuse intégration de coulisses étroites assurant un gain de place. De même, la suppression des ressorts de rappel, une exclusivité Hörmann, engendrera moins de frais d’entretien. Notons aussi qu’un autre atout de cette porte Hörmann concerne son tarif puisqu’elle se veut plus économique de 8 % en moyenne par rapport à une porte rapide rigide classique.



Affichant une vitesse d’ouverture de 1,2 m/s et de fermeture de 0,5 m/s, les portes rapides rigides HS5012 PU42S sont déclinées en ferrures H (rehaussée) et V (verticale) adaptables qui permettent de monter la porte derrière ou au-dessus de conduites par exemple. Gage de fiabilité comme de longévité aussi pour cette référence, puisque le déplacement de porte est assisté par des contrepoids à usure réduite. Enfin, ces portes rapides et rigides s’avèrent disponibles dans des dimensions maximales allant jusqu’à 5.000 x 5.000 mm.