Depuis des millénaires, l’Homme utilise la brique en terre cuite pour construire son habitat. Preuve de sa pérennité, ce matériau a permis à de nombreux édifices de traverser les siècles.

Aujourd'hui, la réglementation thermique 2012 porte sur la performance énergétique des bâtiments. Demain, la future réglementation environnementale (RE 2020) ira plus loin en exigeant des bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone.



Pour atteindre ces objectifs, les matériaux utilisés pour construire les maisons de demain devront donc être plus respectueux de la planète et ce, à chaque étape de leur vie : fabrication, chantier de construction, habitat et recyclage.

1 La brique émettant du CO2 principalement lors de sa cuisson, bio'bric s'est engagé à passer de 40 % à 90 % d'énergie thermique produite à partir de biomasse d'ici 2025. 2 Les produits bio'bric sont fabriqués sur 9 sites répartis sur tout le territoire national pour plus de proximité avec les clients. Chaque palette de briques représente près de 10 m² de mur (contre 6 m² pour la maçonnerie traditionnelle non isolante), soit 30 % de palettes en moins à transporter, limitant ainsi l'impact transport de la solution brique. 3 Les solutions bio'bric nécessitent toujours moins d'eau sur chantier grâce à l'évolution des techniques de pose (passage de la pose traditionnelle à la pose au mortier joint mince, puis aujourd'hui à la pose à la colle fix'bric 4 Naturellement isolantes, les solutions bio'bric génèrent des économies de chauffage et donc d'Eges (Émissions de gaz à effet de serre). 5 95 % des palettes de briques sont recyclées. À la déconstruction, bio'bric c'est 100 % de déchets inertes.

Pour répondre efficacement et à moindre coût aux exigences d'isolation du bâti, bio'bric propose son PACK MAISON INDIVIDUELLE : l'association d'une brique de mur, parmi une large gamme de briques bgv20, et d'accessoires en terre cuite pour traiter efficacement les ponts thermiques au droit des ouvertures ainsi qu'en about de plancher.

+ THERMIQUE

Une façade 100 % terre cuite et une excellente correction des ponts thermiques qui boostent les performances des projets jusqu'à +9 % de Bbio et +5 % de Cep.



+ ÉCONOMIQUE

Pas de rupteurs onéreux et difficiles à mettre en œuvre en about de plancher, des tapées d'isolation standards, etc.



+ SAIN

Classée A+ pour les émissions de COV, la brique (matériau minéral) empêche également le développement des moisissures responsables d'allergies respiratoires.

La marque bio'bric vous accompagne dans votre recherche de solutions éco-performantes ; pour des maisons saines, durables et surtout très économes en énergie construites avec un matériau respectueux de l'environnement.

Pour en savoir plus exit_to_app