La commune de Bruguières, en Haute-Garonne, vient de se doter d’un nouveau groupe scolaire. Une architecture frugale, une construction écoresponsable et des matériaux biosourcés. L’école utilise la brique et fait écho à la Briqueterie, bâtiment emblématique du secteur.

Le programme est conséquent, il s’agit de la construction d’un groupe scolaire de trois classes maternelles et cinq classes élémentaires avec possibilité d’extension (quatre classes maternelles et sept classes élémentaires), en plus d’un réfectoire et d’une salle polyvalente.

Le tout situé à l’entrée du lotissement de la Briqueterie, sur la commune de Bruguières (31). Le projet prend place à l’intersection de la rue de la Briqueterie et de l’avenue Gamouna.

Un bâtiment public dans un écrin végétal

L’environnement se caractérise par la présence de maisons individuelles et mitoyennes, mais aussi d’anciens ateliers et parcelles agricoles. Dans ce milieu hétéroclite, le groupe scolaire émerge telle une révélation et assume son statut d’équipement public.

Orienté nord-sud, l’ensemble entouré d’une multitude d’arbres et d’arbustes, adopte la parcelle et s’adapte à la topographie du terrain qui présente trois mètres de dénivelé. Pour ce faire, les architectes ont eu recours à un jeu savant de plusieurs rampes qui se succèdent.

Vue sur la cour de récréation de l'École des 4 saisons à Bruyères (31) - Crédits photos : Frédérique Félix-Faure

Une fois le grand parking et son extension couverte - abritant les espaces d’attente ainsi que les rangements vélos et les entrées - franchis, le visiteur accède au bâtiment principal où se trouvent le hall d’accueil, les unités d’enseignement, le pôle administratif ainsi que la salle polyvalente.

Le bâtiment secondaire, quant à lui, abrite la partie dédiée à la restauration comme la cuisine et les salles à manger. L’ensemble se prolonge vers l’ouest par les préaux et les cours de récréation. La construction se trouve au sein d’un écrin végétal.

En effet, la noue paysagère qui prend place entre le parking et la façade sud du bâtiment, permet la rétention d’eau et favorise la séparation entre les espaces dédiées à l’enseignement et l’extérieur. Une multitude d’espèces végétales ponctuent les cours dont le traitement en enrobé beige est destiné à minimiser l’effet de surchauffe pendant la haute saison. Soulignons la présence d’un espace pédagogique constitué d'un potager/verger et d’une serre, se trouvant entre les deux cours, il joue un important rôle éducatif pour tous les usagers. Par ailleurs, tous les espaces non minéralisés sont plantés.

Vue sur l'École des 4 saisons à Bruyères (31) - Crédits photos : Frédérique Félix-Faure

La part belle aux matériaux durables...



Les architectes ont privilégié les matériaux durables, responsables, locaux et bas carbone. Afin d’assurer la pérennité de l’édifice, les pignons exposés aux vents dominants et à l’espace public, utilisent la brique, un matériau local. La présence du bardage bois sur les façades situées au nord assure à l’ensemble un côté chaleureux.

Dans leur conception, les architectes ont prévu l’installation future de panneaux photovoltaïques, c’est pourquoi, les toitures pentées, ont été traitées en bac acier. Le mobilier extérieur comme les bancs et les assises sont en béton brut.

... et au confort d'été

Le groupe scolaire de Brugières répond aux dernières avancées environnementales. En effet, les architectes, à travers de l’utilisation du système de géocooling ainsi que les murs en BTC (Briques Technic Concept), ont assuré le confort d’été au sein de l’équipement scolaire.

De même, plusieurs études ont été menées pour favoriser l’apport de chaleur en hiver et générer de l’ombre en été. Donnons par exemple la présence du hall traversant, des grandes baies vitrées situées dans les salles de classe et l’édification d’un claustra de briques situé sur le parvis, dont le rôle est de garantir une atmosphère propice à la concentration. Une multitude d’astuces qui assurent à l’ensemble une bonne ventilation, tout en évacuant la chaleur et assurant de beaux panoramas aux utilisateurs des lieux.

Vue sur l'École des 4 saisons à Bruyères (31) - Crédits photos : Frédérique Félix-Faure

Un projet collectif

Consciente de l’utilité d’un tel projet pour tous, la maîtrise d’ouvrage a organisé plusieurs ateliers et visites. Les utilisateurs ont été consultés à plusieurs reprises et ont apporté leur participation sur les usages, les choix des matériaux, les teintes utilisées mais aussi sur le nom de l’établissement voté par les enfants de la commune.

L’École des 4 saisons est née de la volonté d’impliquer les habitants et les utilisateurs des lieux dans un projet qui leur est utile. Aujourd’hui, les enfants se sont appropriés les lieux qui portent les dessins d’animaux et d’insectes qu’ils ont dessinés et collés sur les portes. Un lieu adopté et adapté à la commune !

Sipane Hoh

Photo de Une : Frédérique Félix-Faure