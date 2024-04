Pourquoi faut-il choisir un assureur innovant ?

Le secteur du BTP évolue très rapidement : de nouveaux métiers et techniques sont apparus entraînant de nouveaux risques. En matière économique et sociétale, on a notamment vu l’usage de l’informatique et d’internet se généraliser et transformer profondément les rapports et les échanges entre les hommes. Parallèlement, cette transformation a fait émerger une cybercriminalité aux formes de plus en plus variées et perfectionnées.

Aujourd’hui, les cyberattaques représentent un risque pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. En effet, les petites entreprises ne sont pas épargnées puisque 69 % des entreprises victimes de cyber attaques sont des TPE et PME.

Pour accompagner les professionnels du BTP dans les évolutions de leurs métiers et les aider à faire face aux nouveaux risques, l’assureur doit sans cesse innover en adaptant son offre assurantielle et ses services au plus près de leurs besoins.

Il en est ainsi pour les risques cyber, l’assureur doit pouvoir apporter des solutions concrètes et adaptées pour aider ses assurés à faire face aux conséquences parfois très lourdes d’une cyberattaque et à reprendre le plus rapidement possible leur activité.

Exactement ce que fait SMABTP avec son contrat d’assurance CYBER RISQUES qui propose une assistance 24/24h et 7/7j ainsi que la mise à disposition d’une cellule spécialisée cyber sécurité.

Par ailleurs, SMABTP a été le premier assureur à proposer une garantie permettant de couvrir les données numériques d’un chantier telles que maquettes numériques, informations techniques du bâtiment, estimatifs, métrés et bénéficiant à l’ensemble des intervenants du chantier.

