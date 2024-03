DAKO au salon Nordbat 2024

Nous vous invitons au salon Nordbat qui se tiendra du 10 au 12 avril 2024 à Lille Grand Palais. Vous trouverez le stand DAKO dans le hall K, au numéro 10. Nos nouveautés attendues : une fenêtre aluminium DA-FerroLine et une fenêtre en bois DDF-68 avec des petits bois extérieurs. Nous allons présenter également les produits connus et appréciés, notamment une fenêtre DA-77 US avec un volet roulant, une porte de garage avec un panneau de 40 mm d’épaisseur ainsi que une porte à ouvrant monobloc modèle Lila avec un décor en pierre et un lecteur d’empreintes digitales. Au plaisir de vous voir au salon!