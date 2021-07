PRESTO BOX TOUCH : un mitigeur thermostatique de douche idéal pour les PMR

La PRESTO BOX TOUCH thermostatique est un mitigeur de douche encastré conçu et testé pour les utilisations intensives, tout en procurant sécurité, hygiène et confort. Son déclenchement sensitif sans effort facilite l’accessibilité et l’utilisation du produit par les personnes à mobilité réduite, enfants et personnes âgées. Avec sa cartouche thermostatique, la sécurité anti-brûlure est assurée.

Des économies d’eau garanties

Les produits PRESTO s’engagent à faire économiser l’eau dans les collectivités au quotidien. La douche PRESTO BOX TOUCH thermostatique est équipée d’un bouton TOUCH qui déclenche une temporisation préréglée à 30 secondes. La fermeture automatique de la douche est assurée et les économies d’eau garanties.

L’accessibilité aux PMR

Ce bouton TOUCH est à déclenchement sensitif, autrement dit qui se déclenche par effleurement donc sans aucun effort physique de la part de l’utilisateur. Il est donc totalement adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite), aux enfants et aux personnes âgées.

Sécurité et confort de l’usager

Pour assurer la sécurité anti-brûlure et le confort des usagers, la PRESTO BOX TOUCH Thermostatique est équipée d’une cartouche thermostatique. Celle-ci permet de maintenir une température stable en cas de variation de pression ou bien de variation de température dans le réseau d’eau, soit d’éviter le fameux phénomène de douche écossaise avec une alternance d’eau chaude et d’eau froide. La sécurité anti-brûlure est également assurée par la cartouche : l’eau chaude s’arrête instantanément en cas de coupure d’eau froide.

La sécurité du produit et de l’établissement est également assurée par le boîtier étanche du robinet. Il assure la protection du produit en cas de fuite d’eau dans le mur de l’établissement, et la protection de l’établissement en cas de fuite à l’intérieur du boîtier si cela venait à arriver. La forme ronde du boîtier assure également que la condensation formée à l’intérieur soit évacuée par le bas.

L’hygiène d’un rinçage régulier

L’utilisation régulière des sanitaires dans les collectivités est primordiale pour éviter à tout prix la stagnation de l’eau dans les réseaux, et principalement les eaux pré-mitigées tièdes dans laquelle la légionelle peut proliférer rapidement. Pour maintenir l’hygiène des établissements et prévenir le développement bactérien, la PRESTO BOX TOUCH Thermostatique est équipée d’une fonction de rinçage automatique qui a lieu pendant 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation : pas de rinçage inutile et des douches opérationnelles même après une longue période de fermeture au public !

Des paramètres personnalisables

Afin de proposer une expérience personnalisée pour chaque établissement, voire chaque douche, les paramètres du bouton PRESTO TOUCH sont modifiables sans logiciel, simplement avec votre doigt. Vous pourrez ainsi modifier la durée de la temporisation, la fréquence et la durée des rinçages automatiques, et également déclencher un écoulement de 30 minutes pour réaliser un choc thermique. Retrouvez le réglage des paramètres ici.

Installation et maintenance facilitée

Avec un système d’installation encastré, le corps de la robinetterie n’est pas apparent et donc pas accessible au public pour ainsi limiter les actes de vandalisme. Il peut être installé sur mur porteur, en galerie technique, encastré et est adapté à de multiples épaisseurs de cloison (12 à 40mm) grâce à son boitier recoupable.

Les produits encastrés permettent également de faciliter le nettoyage en limitant les zones de rétention d’eau. Avec sa façade lisse et sans relief, l’eau peut s’écouler vers le bas et la façade peut être nettoyée en un coup de chiffon.

Pour faciliter la maintenance, les robinets d’arrêts et autres composants sont accessibles à l’intérieur du boîtier, dont l’ouverture est sécurisée par une vis invisible réservée au personnel de maintenance.



