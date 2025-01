À Aubervilliers, Atelier Aconcept, en collaboration avec Defillon (mandataire), a réalisé le nouveau gymnase Guy Môquet. Il s'agit d'un projet de déconstruction et reconstruction qui a été utilisé comme site d'entraînement pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, l'ensemble abrite, entre autres, des établissements scolaires et des associations.

Une situation centrale, non loin du théâtre et du conservatoire, un emplacement caractéristique, qui entame un fin dialogue avec le parc Stalingrad attenant, une construction singulière et une façade originale qui ne laisse pas indifférent. C'est le projet élaboré avec habileté par l'agence d'architecture Atelier Aconcept (Frédéric Quevillon et Aurélien Tessier), reconnue par ailleurs pour ses projets emblématiques.

©11h45

Le gymnase Guy Môquet 2.0

Sur la même parcelle, où se trouvait autrefois l'ancien gymnase Guy Môquet, se dresse désormais un édifice flambant neuf, doté de tout le confort et des procédés durables actuels. L'opération n'a pourtant pas été facile. Les architectes, après avoir démoli l'existant devenu au fil du temps complètement désuet, ont édifié un ensemble ouvert sur la ville, entouré d'une agréable ceinture végétale qui respire le progrès et l'accomplissement. Le parvis couvert compose avec l'espace public.

Situé au 28 rue Édouard Poisson à Aubervilliers (93), le nouveau gymnase Guy Môquet, entré désormais en période héritage des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, est un équipement remarquable ouvert à tous. Il répond avec brio aux diverses problématiques actuelles, comme la flexibilité et l'adaptabilité. Évoquons par exemple les gradins fixes de la salle omnisports, d'une capacité de 900 places, qui peuvent être complétés avec des gradins amovibles, accroissant ainsi le nombre de places assises.

©11h45

L'ouvrage prend place sur un socle vitré et s'apparente à un monolithe minéral en lévitation. Il s'agit non seulement d'un effet esthétique qui attire l'attention, mais c'est aussi un moyen d'amener de la lumière au sein du monolithe. Grâce aux différentes facettes en béton, la façade sur rue acquiert un agréable effet cinétique. La salle omnisports donne directement sur le terrain et le généreux hall d'entrée permet une multitude d'usages et assure la séparation des flux.

Diverses astuces environnementales mises en application

©11h45

Plusieurs astuces environnementales ont été mises en œuvre par les architectes, pour qui la construction vertueuse était dès le départ essentielle. Citons par exemple le recyclage et le réemploi. En effet, 90 % du béton démoli a été récupéré, recyclé et réutilisé, et 98 % des déchets issus de la démolition comme le bois, le métal et le béton ont été revalorisés pour être réutilisés. Nous pouvons également évoquer la végétalisation de la toiture qui, percée de puits de lumière, illumine les lieux de lumière naturelle. Les apports solaires ont été régulés grâce à une multitude de protections adaptées.

Par ailleurs, la pleine terre représente plus de 58 % des espaces extérieurs où sont plantés 47 arbres (dont deux arbres à grand développement, 15 à moyen développement et 30 à petit développement et cépée).

Enfin, rappelons que l'ouvrage totalise, grâce à ses panneaux photovoltaïques, une production locale de 14,8 kWhEF/m², ce qui correspond à environ 31 % des besoins électriques. De même, le taux d'EnR atteint par le projet est d'environ 60 %. L'ensemble, qui peut compter comme un exemple de durabilité, a atteint le Label Biosourcé niveau 1, référentiel NF HQE équipements sportifs. La maîtrise d'ouvrage est satisfaite et les habitants de la commune le sont tout autant !

Sipane Hoh

Crédits photos : ©11h45