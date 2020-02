Consciente de la nécessité de fournir des revêtements de sols de haute qualité, notre société a développé dans son usine de production basée aux Pays-Bas (ISO 9001) sa propre gamme.



Choisir HIMFLOOR, c'est opter pour la garantie et la sécurité :

Marquage CE

Classement de réaction au Feu Euroclasse

Classement Performanciel industriel

Classement UPEC public Si vos sols sont soumis à différentes contraintes telles que : résistance à l'usure, à l'impact

résistances chimiques et mécaniques

anti-dérapance, glissance

dissipation des charges électrostatiques

aspect décoratif

facilité d'entretien, hygiène…

…Him France a la solution !



chapes d'usure (Himfloor TF10000N)

revêtements autolissants (Himfloor SL2/3/4000 & SL PU)

revêtements antidérapants (Himfloor DS2/3000 & ML2/4000)

peintures de sol (Himfloor FC450 & FC140)

revêtements décoratifs (Himfloor DS7000 & DS2/3000)

Une multitude de solutions adaptées aux milieux industriels les plus divers : agro-alimentaire

hôpitaux,laboratoires,industries chimiques

ateliers et stockage

secteur tertiaire (restaurants, showrooms, magasins…)

Nous avons également mis en place une gamme dédiée aux secteurs de l'électronique, où les industriels rencontrent des contraintes liées à l'ESD et à la conductibilité / dissipation des charges électro-statiques.

Notre savoir-faire nous a permis de commercialiser 4 systèmes de revêtements antistatiques : peintures Himfloor FC AS

quartz color Himfloor DS Dissipative

autolissants Himfloor SL AS

semi-épais Himfloor ML AS

Pour plus d'informations, venez visiter notre site www.himfloor.com