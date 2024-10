Profilés de finition pour le carrelage DINAC : une touche Déco pour vos intérieurs.

Une gamme complète :

Que ce soit pour une installation en sol ou en mur, nos produits offrent une solution complète afin de répondre à vos exigences.

Vous trouverez dans notre assortiment des produits diversifiés qui apportent, selon leur fonction, une solution à toutes les situations.

Pour la finition murale : arrêts de cornière, quarts de rond, listels, cornières d’angle.

Pour une différence de niveaux en sol : arrêts de transition, rampes d'accès.

Pour sécuriser les escaliers : nez de marche.

Pour protéger les façades extérieures des traces de ruissèlement : profilés goutte d'eau.

Pour absorber les mouvements, et éviter les fissures dans les dalles de béton et sur les surfaces carrelées : joints de fractionnement.

Des arrêts de cornières métalliques cintrables, complètent également la gamme. Notre cintreuse à main permet de réaliser, sur chantier, la courbure nécessaire afin de les adapter aux courbes du revêtement de sol ou de mur.

Disponibles en différentes matières, finitions et textures (Aluminium, Inox, PVC), nos produits répondent à vos besoins. De l’aluminium à l’inox en passant par le PVC et le bois, nos matériaux de haute qualité garantissent la pérennité de vos surfaces carrelées et les mettent en valeur.

Offrant des rendus discrets ou contrastés, les profilés de finition Dinac répondent à tous les styles de décoration : scandinave, classique, contemporain, ou industriel.

Leur conception permet une installation dans des locaux à fort passage. Sélectionnez votre profilé en fonction de sa situation dans le bâtiment et en fonction du trafic auquel il devra résister.

L’importance des profilés carrelage, présentation de leurs fonctions :

L'installation de profilés de finition au moment de la pose de votre carrelage permet de masquer les coupes du revêtement, de mettre en valeur vos surfaces, de délimiter deux revêtements, et dans le cas du sol de permettre un passage d'une surface à l'autre si une différence de niveaux est à compenser.

Le choix de vos profilés de finition pour surface carrelées se fait suivant plusieurs critères.

Le rendu esthétique attendu : assortir le profilé au carrelage pour un rendu discret ou bien choisir de délimiter de façon contrasté deux surfaces, par exemple utiliser un profilé noir pour séparer deux zones aux teintes claires. Nous avons ajouté à notre gamme des nouvelles finitions pour vous offrir plus de choix.

La hauteur du profilé : sélectionner le produit en fonction de l'épaisseur de votre revêtement (+1 à 2 mm d'épaisseur de colle).

La fonction du profilé : raccordement, masquage, mise en valeur du carrelage, jonction ou transition entre deux surfaces, étanchéité, protection, sécurisation.

Les profilés de finition Dinac offrent une solution complète pour améliorer la durabilité, l’esthétique, et la sécurité des surfaces carrelées. Leur diversité, en termes de matériaux et de formes, permet de répondre à tous les projets, résidentiels ou commerciaux.

Vous trouverez dans notre gamme «Profilés pour le carrelage» le modèle répondant à vos besoins.

Pour découvrir l’ensemble de notre offre, nous vous invitons à consulter notre catalogue Dinathèque :

