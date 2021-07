Projet de construction écologique : le village de vacances en construction bois MANOAH

Le village de vacances "MANOAH – maisons sur le lac" est la nouvelle vitrine allemande en matière d'efficacité énergétique et construction bois massif. Situé sur le lac de Zeulenroda, il dispose de 21 logements de vacances conçus d’une manière éco-responsable. Pour fixer la façade en bardage ventilée, les charpentiers ont utilisé les vis de façade de la marque HECO. Elles permettent un assemblage fiable et esthétique.

La station balnéaire Zeulenroda est située en Thuringe non loin de Dresde. C'est ici, directement sur les rives du lac Zeulenroda, que se situe depuis l'automne 2020 le nouveau village de vacances "MANOAH – maisons sur le lac" et vous invite à vous détendre dans la nature. Les vacanciers sont hébergés dans 21 maisons de vacances accessibles aux PMR. Elles peuvent accueillir entre deux et huit personnes et sont conçues de manière durable s’inscrivant ainsi dans une démarche résolument éco-responsable.

MANOAH – un projet exemplaire à l’échelle nationale

Fortement encouragé par le Land de Thuringe, une importance particulière a été attachée à deux choses : le complexe de vacances devait être durable et combiner des caractéristiques spécifiques à la Thuringe lors de sa conception. Ainsi, le cabinet d'architectes Müller & Lehmann de Bad Berka a conçu des maisons en bois massif de type chalet. Leur approvisionnement en énergie est assuré par l'énergie géothermique et la gestion de cette dernière est en plus optimisée par un aménagement paysager intégrant parterres de fleurs, arbustes et de nombreux arbres fruitiers qui bordent les maisons et amènent la nature jusqu'à la porte d'entrée. En outre, le complexe a été interdit aux voitures. Avec ce concept global, MANOAH est un projet exemplaire en termes d'efficacité énergétique et d'innovation.

Du bois massif pour une conception durable et agréable à vivre

Les maisons disposent d’une surface entre 60 et 80 m² et sont entièrement construites en bois massif. Les murs extérieurs ont une épaisseur de 30 centimètres et sont constitués de neuf couches de bois d'épicéa et de pare-vents qui protègent la construction. Pas de matériaux isolants, pas de colle ni de substances chimiques - les bâtiments sont conçus en bois exclusivement. Seules des chevilles en hêtre ont été utilisées pour fixer les pièces. De plus, les façades attirent le regard avec un bardage qui s'intègre harmonieusement à l'environnement naturel et offre une ambiance moderne en combinant avec ardoises et tuiles naturelles. L'entreprise en charge de la menuiserie extérieure a installé une structure directement sur le mur en bois massif sur laquelle un bardage de cinq à vingt centimètres de large a été fixé.

Vis de façade HECO : discrète, fiable et homologuée

“ Nous avions besoin d'une vis qui permette de fixer les chevrons de manière fiable et qui soit en plus esthétique ", explique le Maître charpentier. C'est dans une telle application que la vis de façade HECO-TOPIX-plus prend tout son sens : Sa petite tête fraisée permet un vissage esthétique et affleurant. L'effet de serrage "MagicClose" de la vis est unique : grâce à son pas de vis adapté, il est possible d'assembler les composants sans enfoncer la tête. La nouvelle vis de façade HECO-TOPIX-plus offre des avantages particuliers grâce à sa géométrie raccourcie qui permet l’utilisation d’une longueur de vis plus courte sans compromettre la sécurité de la fixation. Pour les charpentiers et les entreprises de la construction bois, la réduction de la longueur des vis se traduit par des économies ainsi que par un gain de temps considérable lors de sa mise en œuvre. Ces derniers reconnaissent notamment les avantages de la vis en acier inoxydable qui, grâce à la fonction GripFit, est maintenue mécaniquement, ce qui permet de travailler d'une seule main.

Bénéfices pour la région et les voyageurs

Le village de vacances "MANOAH" est un choix judicieux en termes d’approche énergétique et climatique. En Thuringe, où l'industrie du bois et de la sylviculture crée de nombreux emplois, notamment dans les zones rurales, le projet de construction met en œuvre des caractéristiques typiques de la région. Cela profite aux entreprises locales, au climat - et aux touristes et voyageurs. L'utilisation de matériaux de haute qualité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est l'une des raisons pour lesquelles les maisons MANOAH offrent des vacances reposantes et sont bien accueillies par les voyageurs.

Sources : MANOAH - vis Heco - HECO Schrauben

