Au cours des dernières décennies, la salle de bain est passée d'un espace purement fonctionnel à un espace de vie confortable. Les exigences en matière de toilettes ne cessent de croître, ce qui joue un rôle décisif dans la routine quotidienne d'hygiène. En 2019, GROHE a présenté son nouveau siège lavant manuel adapté aux toilettes et bidet en céramique.

Alternative au WC douche intégré GROHE Sensia Arena, ce nouveau produit au prix attractif, permet de se nettoyer avec l'eau de manière agréable et pratique, sans avoir à changer de toilette. Autre nouveauté 2019, GROHE propose une hygiène personnelle optimale avec des innovations sur le célèbre toilette lavant Sensia Arena.

Nettoyage en douceur d’un seul mouvement de main

Fabriqué en Duroplast solide, l’abattant lavant pour toilette et bidet GROHE combine design moderne et fonctionnalité et laisse une sensation de fraîcheur grâce à l'utilisation de l'eau pour le nettoyage. Le mécanisme repose uniquement sur la pression d'eau via la conduite d'alimentation, éliminant ainsi le besoin d'un raccordement électrique. Le siège Duroplast durable est particulièrement facile à nettoyer et peut être utilisé pour améliorer rapidement et facilement toutes les toilettes classiques sans avoir à remplacer la céramique actuelle ou à la connecter à une source d'alimentation. Grâce à son design mince et plat, le siège s'intègre harmonieusement dans la salle de bain et complète parfaitement la gamme de céramiques GROHE Bau.

Le fonctionnement du siège est aussi simple qu’efficace : à l'aide d'un levier à montage latéral, il est possible de contrôler deux bras de douche séparés, le premier pour les femmes et le deuxième pour une douche standard. La pression d'eau appliquée rend inutile l'utilisation de papier toilette pour le nettoyage. Les deux bras de douche sont nettoyés avant chaque utilisation et garantissent une hygiène irréprochable.

Sensia Arena 2019 : l'hygiène perfectionnée

Le plus haut niveau de confort et d'hygiène est fourni par les toilettes douches Sensia Arena. La force de la pression de l'eau, la position des deux bras de douche, la température souhaitée individuellement et le type de jet peuvent être contrôlés par l'utilisateur. La télécommande du Sensia Arena a été redessinée pour une apparence beaucoup plus fine et moderne. Des pictogrammes bien définis et clairement placés rendent la commande ergonomique encore plus facile à manipuler.

Sensia Arena offre également de nombreux avantages dans sa manipulation. Outre l'extraction des odeurs, les bras de douche polyvalents intégrés aux toilettes sont automatiquement nettoyés avant et après chaque utilisation. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les bras de douche sont dissimulés en toute sécurité derrière un cache amovible à propriétés antibactériennes, empêchant 99,9% de la croissance bactérienne. Outre le revêtement innovant AquaCeramic, la conception sans monture et la puissante chasse d'eau Triple Vortex, apportent une hygiène optimale. La technologie dite PlasmaCluster libère dans les toilettes des ions positifs et négatifs qui se propagent à l'intérieur et dans l'air autour des toilettes. Les ions détruisent à leur contact germes ou bactéries inoffensives.

Pour en savoir plus exit_to_app