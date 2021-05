Pour préserver la fraicheur de l’habitat et profiter pleinement de son extérieur même pendant les heures les plus chaudes, Concept Alu propose de multiples solutions pour se protéger des UV et de la chaleur. Pergola, Extanxia et véranda se parent ainsi de systèmes occultants innovants parfaits pour conserver une bulle de fraîcheur dans la maison et profiter du soleil en tout sérénité. Tour d’horizon.

LE BRISOLETTO pour une protection solaire sur-mesure (à gauche)

Disponible sur les vérandas et Extanxia Concept Alu, le brise-soleil orientable offre une protection extérieure efficace contre les rayons du soleil et les regards indiscrets. Grâce à son système de lames orientables motorisées jusqu’à 180°, il permet de moduler l’entrée de la lumière et la chaleur dans son habitat pour une fraîcheur intacte, même en plein été !Orientation conseillée : PLEIN SUD



VISEA, solution d’occultation extérieure pour conserver la fraîcheur de son Extanxia (à droite)

Avancée de toiture de 81 cm disponible – en option – sur les Extanxia Concept Alu, Visea offre une protection solaire extérieure très efficace en période de forte chaleur. Réalisée à partir d’aluminium thermo-laqué, elle sublime le côté contemporain de l’Extanxia et vient prolonger sa toiture pour un esthétisme parfait.

LA PERGOLA et sa toiture bioclimatique pour profiter de sa terrasse toute l’année (à gauche)

Grâce à sa toiture bioclimatique à lames orientables motorisées, LA Pergola Concept Alu offre un véritable coin d’ombre et de fraîcheur pour se prélasser les beaux jours venus et permet de moduler l’intensité d’ensoleillement souhaité pour un confort optimal en toutes saisons.



LUMISOL, le volet de toiture breveté pour profiter de sa véranda été comme hiver (à droite)

Système de volets de toiture breveté, Lumisol a été pensé pour apporter un supplément de lumière et d’isolation à sa véranda, été comme hiver. Son secret ? Un système de panneaux coulissants intérieurs et télécommandés pour pouvoir moduler l’entrée de la lumière au gré de ses envies et de ses besoins.