Conservez la forme traditionnelle de vos appuis de fenêtres lors de la pose d’une isolation thermique par l’extérieur.

Protègenet Tradition est un appui de fenêtre en aluminium pour façades isolées. En rénovation, il permet de reconstituer l'aspect d'un appui traditionnel maçonné avec becquet béton et donc souvent de conserver l'architecture initiale de la façade.



Protègenet tradition évite les problèmes d'infiltration et de moisissure à l’intérieur de l’habitat, il protège aussi les façades contre les coulures et salissures en éloignant les eaux de ruissellement.



Conçu pour les façades isolées, il permet la pose d’un isolant mince intercalaire lequel assure une rupture thermique sur l’appui de fenêtre, nécessaire aux rénovations labellisées.



Fabriqué et France et sur-mesure, Protègenet tradition est disponible suivant 350 teintes et textures différentes. Choisissez la nuance qui fera la différence !