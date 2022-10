Protéger ses locaux professionnels, c’est assurer la survie de son entreprise en cas de coup dur ! Communiqué | 06.10.22

Les locaux professionnels sont indispensables à l’activité d’une entreprise. Malheureusement, quand un sinistre survient et affecte les locaux et leur contenu, cela peut avoir de graves répercussions sur le bon fonctionnement de l’activité professionnelle de l’entreprise. Il est donc essentiel de bien les protéger. Dans la vidéo #BIENPLUSQUUNSPECIALISTE, découvrez les mésaventures de Pierre et Romain et la manière dont SMABTP les a accompagnés et leur a permis de reprendre leur activité professionnelle le plus sereinement et le plus rapidement possible.