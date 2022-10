LE COIN TOILETTES, une spécificité française… décryptée par Geberit

Parmi les espaces domestiques qui révèlent nos spécificités culturelles, le coin toilettes est emblématique de nos différences. En France, on lui dédie une pièce séparée de la salle de bains, tandis que nos voisins européens et notamment d’Outre-Rhin l’intègrent dans la salle de bains.

Une étude réalisée par OpinionWay1 pour Geberit indique que pour 89 % des Français, le coin toilettes doit être une pièce à part entière. Et de fait, 81 % d’entre eux ont déjà une pièce dédiée aux WC. Cela est donc la norme, en France, d’avoir un coin toilettes séparé de la salle de bains et non un signe extérieur de luxe. Par ailleurs pour 80 % des sondés, la rénovation du coin toilettes doit se faire indépendamment de celle de la salle de bains.



23 % des Français – soit 7 millions de foyers – ont l’intention de rénover leur coin toilettes dans les cinq prochaines années. En ce qui concerne ce projet de rénovation, les CSP+ sont surreprésentés (28 %), ainsi que les 25/35 ans pour qui c’est important (33 %). Le coin toilettes est ainsi perçu comme un lieu symbolique, de jugement social qui doit être remis « à niveau » pour les CSP+ et les jeunes.

LE COIN TOILETTES est une pièce à part… qui mérite davantage d'informations

31 % des Français estiment ne pas disposer d’assez d’informations sur le coin toilettes. Dans la tranche d’âge des 18-24 ans, ils sont même 40 % à exprimer un besoin d’information !



Ce qui intéresse le plus les Français ce sont d’abord des informations technologiques pour rendre le lieu plus fonctionnel (46 %). Puis des informations sur les innovations en termes de confort lié à l’insonorisation, à l’hygiène ainsi que les dispositifs anti-odeur (33 %). Les informations esthétiques pour embellir l’endroit concernent 1 Français sur 4.



Les informations sur les innovations en termes de confort, d’insonorisation, de dispositif anti-odeur et d’hygiène sont particulièrement sollicitées par les jeunes de 18/24 ans (43 %) et les 25/34 ans (40 %).

LE COIN TOILETTES est une pièce à part… qui mérite toute notre attention !

Fort de ce constat, Geberit a entrepris une étude sociologique unique, probablement la plus ambitieuse jamais menée, autour de la perception des toilettes.



Du sémiologue à l’installateur sanitaire

Le coin toilettes était jusqu’à présent sous analysé. Geberit a souhaité porter un regard intellectuel, mais aussi concret et enfin tendance sur ce lieu, en interviewant une quinzaine d’experts. C’est ainsi que sémiologue, anthropologue, architectes, journalistes, distributeurs et artisans sanitaires ont été mobilisés par le sociologue Ronan Chastellier pour aider à dessiner et comprendre la nouvelle visibilité du coin toilettes, jusqu’ici relégué « aux oubliettes ».

Plan de l'étude

LE LONG PURGATOIRE DU COIN TOILETTES

Évolution récente du « coin toilettes »

Pourquoi cette nouvelle visibilité du coin toilettes ?

Culture de l’intime

Détail significatif

NOUVELLE RITUALISATION CONTEMPORAINE

Design

Rituel hygiéniste

Le cocon dans le cocon

Micro- sociologie du coin toilettes

LE DÉNI FÉMININ DU COIN TOILETTES



LA COOL-ISATION DU LIEU PAR LES JEUNES



TENDANÇOLOGIE DU COIN TOILETTES

Esthétisation/glamour

Écologie/nature

TRANSITION DES TOILETTES DU NON-ENCHANTÉ VERS L’ENCHANTEMENT

Bien-être et parfum

Commodité, technologie et bruit

La nouvelle pièce tendance de la maison

Cette étude originale dresse de nouvelles perspectives sociétales, autant qu’elle ouvre des opportunités de développement technologiques. Elle confirme que le coin toilettes est la nouvelle pièce tendance de la maison, que l’on a envie d’investir en y consacrant beaucoup plus de moyens qu’avant.



Une étude pour tout savoir sur les WC d’hier, d’aujourd’hui et de demain !

Le site moncointoilettes.fr : un espace d'informations destiné au grand public

Parallèlement à ce travail sociologique, Geberit a créé un nouveau site internet dédié, moncointoilettes.fr pour fournir l’information attendue par 1/3 des Français.



Dès la page d’accueil, l’internaute accède à la page « Tout ce qu’il faut savoir sur le pt’it coin », ce qui annonce le programme ! De façon très pédagogique, le site moncointoilettes.fr sera alimenté régulièrement avec du contenu permettant au particulier d’avoir toutes les clés pour aménager ou rénover son coin toilettes.



Enfin, Geberit a édité une nouvelle brochure « Mon coin toilettes », destinée au grand public qui présente une synthèse des équipements Geberit dédiés aux toilettes. Conseils, astuces pratiques, cahier technique et inspirations sont déroulés au fil des 166 pages de la brochure.



1 - OpinionWay pour Geberit « les Français et leur coin toilettes » juin 2022.

