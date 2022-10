Daikin étend sa gamme de purificateurs d’air avec 2 nouveaux produits MC30Y et MCK70Y

Deux nouveaux modèles font leur apparition en 2022 : les purificateurs MC30Y et MCK70Y pour l’équipement de logements et de surfaces tertiaires, lesquels répondent à la fois aux besoins de puissance, d’efficacité sur les particules les plus fines, les virus et allergènes et de maîtrise budgétaire. Performance, discrétion, design, fiabilité, respect de l'environnement : tout l'ADN de Daikin se retrouve dans les modèles MC30Y et MCK70Y, aboutissement d'une ingénierie de pointe.

Daikin MC30Y, purificateur : parfait pour les petites surfaces à petit prix

Cette nouvelle unité de purification d’air mobile se distingue tout d'abord par sa grande discrétion ; avec des dimensions d'uniquement 45 x 27 x 27 cm, il s'agit de l’équipement le plus compact de l’offre Daikin. Avec son design moderne et élégant, de même que sa pression sonore de seulement 19 dB(A), le modèle MC30Y est particulièrement discret et s'intègre sans aucun mal à tous les intérieurs.

Côté prix, l’unité MC30Y se démarque, avec le tarif le plus bas proposé par Daikin en matière d'assainissement de l'air : 310€ TTC.



La qualité de purification que propose l'appareil s'explique par l’intégration de plusieurs technologies, à commencer par l'action conjointe d'un pré-filtre, d'un filtre HEPA électrostatique et d'un filtre désodorisant, piégeant 99,97% des particules de 0,3 μm. Plus efficaces que les modèles standards, les filtres Daikin sont aussi plus durables et reviennent donc moins chers, puisqu'il est conseillé de les remplacer uniquement tous les 10 ans (contre chaque année pour les filtres HEPA classiques et les filtres à charbon actif ).



Le Flash Streamer breveté par Daikin est une technologie de décharge plasma à haute puissance, qui décompose par oxydation les substances nocives (bactéries, virus, allergènes...) capturées par les filtres, et les transforme en substances inoffensives.



Il couvre parfaitement les besoins d’assainissement intérieur d’une surface d'environ 46 m2 - idéal pour une pièce à vivre, une chambre ou un bureau. Il constitue le meilleur moyen de retrouver la sérénité dans des surfaces modestes et avec un budget maîtrisé, avec des résultats garantis.

Daikin MCK70Y, le purificateur-humidificateur : le modèle le plus avancé à ce jour

L'unité MCK70Y est le modèle haut de gamme de la marque, il déploie une foule de fonctionnalités de dernière génération, pour assainir l'air ambiant dans des espaces de 96 m2 grâce à un taux de distribution d'air propre de 375 m3/h.

L'appareil se démarque également avec un système d'humidification de l'air. Il permet, grâce à un réservoir d'eau décontaminée, de rétablir un niveau d'humidité agréable dans la pièce (à raison de 650 ml/h), ce qui permet d'éviter d'avoir la peau sèche et la gorge irritée. Au-delà de la question de confort, c'est un sujet de santé, puisque le dessèchement des muqueuses favorise l'installation des bactéries.



Le Daikin MCK70Y agit aussi efficacement sur l’élimination des particules néfastes de l'air ambiant, notamment parce qu'il embarque dans sa batterie de filtres, aux côtés d'un double Flash Streamer, un ioniseur plasma fournissant une couche supplémentaire d'assainissement de l'air, et facilitant la désodorisation des rideaux et tapis. Ce processus de double purification est une exclusivité Daikin.







Il détermine aussi le volume de poussières et de particules en suspension dans l'air, relève le niveau d'humidité ambiante, et mesure l'intensité des odeurs. Automatique pour un traitement intelligent de l'air, Économique pour optimiser au maximum la consommation énergétique, Anti-pollen pour ménager les allergies respiratoires, et une fonction d’humidification pour faire revenir la pièce à un niveau d'humidité confortable.



De plus, il est le modèle le plus silencieux de la gamme : fonctionnement silencieux, à partir de 18 dB(A) : Confort acoustique garanti avec son fonctionnement quasi inaudible en mode Silencieux.



En définitive, le purificateur MCK70Y est le plus complet de la gamme Daikin. Il sera disponible au tarif de 659€ TTC.

Pour en savoir plus exit_to_app