La salle de bains et la cuisine ont depuis longtemps cessé d'être des pièces purement fonctionnelles - elles représentent désormais une composante essentielle à la personnalisation de l’espace. Si la cuisine doit répondre à des normes élevées de fonctionnalité, de longévité, de durabilité, d'esthétique et de confort, les salles de bain modernes, quant à elles, doivent avant tout refléter le bien-être sans pour autant compromettre l'hygiène et la facilité d’entretien.

Dans cette villa aux Pays-Bas, HI-MACS® montre l’étendue et la polyvalence de ses applications.



Dans la province néerlandaise du Brabant du Nord, les propriétaires de cette villa ont opté pour un design lumineux avec de grands espaces ouverts. Il en résulte une décoration intérieure dominée par des couleurs lumineuses et accueillantes, associées à des matériaux de qualité tout en cultivant une atmosphère détendue et apaisante. Les 3 salles de bains et la cuisine ont été conçues par la marque néerlandaise Baths by Clay, spécialiste du sur-mesure au design de caractère tout en étant intemporel. Dans ce projet, HI-MACS® est décliné partout dans son iconique version Alpine White.

Les espaces bains : symphonie de blanc

Pour créer une ambiance de salle de bains équilibrée, des vasques personnalisées ont été fabriquées sur-mesure en HI-MACS®.

Les plans muraux, sans joints apparents, intègrent des lavabos «Basic 2.0» de Baths by Clay - tous fabriqués à partir du matériau. A noter, le bouchon de vidange carré, qui fait écho aux formes linéaires du plan vasque, avec des bords légèrement arrondis facilitant le nettoyage et offrant un équilibre parfait entre design et fonctionnalité. Pour obtenir un aspect uniforme dans toute la salle de bains, les façades des armoires murales ont également été fabriquées dans le même matériau et dans la même couleur, Alpine White.

Des crédences, également en HI-MACS®, ont été installées sur le mur dans lesquelles ont été intégrées des prises électriques, sans nuire à la cohérence de l’ensemble.

Le matériau Solid Surface occupe une place particulièrement importante dans l’autre salle de douche et le WC : tous les murs de ces deux pièces sont entièrement revêtus d’HI-MACS® sans joints apparents, pour donner cette note élégante, soyeuse et chaude au toucher, propre au matériau.



HI-MACS® offre également une incroyable combinaison de design et de fonctionnalités : il n'est pas seulement robuste et résistant aux rayures, ce qui le rend particulièrement durable, mais aussi son installation affleurante et sans joints visibles rend la surface particulièrement hygiénique et facile à nettoyer – ne laissant aucune prise aux bactéries et salissures.

La cuisine spacieuse et élégante… propice aux moments de partages

En plus des salles de bains, Baths by Clay a également conçu l'élégante cuisine immaculée. L’imposant îlot autoportant offre une surface de travail en L de 4,80 m de long avec un évier parfaitement intégré, le tout en HI-MACS® Alpine White. Le bar à petit-déjeuner de 1,50 m peut accueillir au moins quatre personnes.



Le plan de travail de 7 cm d'épaisseur repose sur des éléments offrant un espace de rangement généreux. Les dix façades de tiroirs et les quatre portes ont également été fabriquées en HI-MACS®, pour une cohérence d’ensemble, tous intégrant la technologie « push-to-open ».



La conception de la cuisine est complétée par des armoires toute hauteur, de 2,60 m de haut, avec des façades en HI-MACS®, qui offrent de nombreux rangements pour les équipements et denrées alimentaires.



En somme, une cuisine conçue pour célébrer l'art culinaire, la convivialité et le partage en famille ou entre amis.