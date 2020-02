RECKLI, la solution durable, innovante, et personnalisée qui saura respecter votre travail par la qualité du sien. Reckli est une marque établie, pérenne et audacieuse, l’outil et peut-être « l’atout » de votre projet.

RECKLI développe des solutions permettant aux Architectes et Concepteurs de traduire leur sensibilité.



Animation des parements, jeux d'ombres et de lumière, travail sur la texture constituent les atouts maîtres de cette technique simple et éprouvée du matriçage béton. Des échanges constants avec les Architectes et les Plasticiens ont permis à RECKLI de proposer une base de plus de 200 structures pour le traitement architectonique des bétons préfabriqués ou coulés en place.



RECKLI ne se cantonne pas à la fourniture de graphismes de catalogue. Son atelier de prototypage intégré, son réseau de Sculpteurs et de Plasticiens, rendent possible la création de matrices et moules personnalisés suivant vos propres aspirations et créations.



Le matriçage béton, permet une totale liberté de choix du type de béton et du mode constructif.

Des milliers de réalisations, à travers le monde, sont les meilleures ambassadrices de cette technique de personnalisation économique et durable.



RECKLI accompagne vos projets, tous vos projets.