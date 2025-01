HIMACS : un appartement en parfaite harmonie avec la nature et l’océan à Las Palmas de Gran Canaria

Un design réinventé pour sublimer les vues spectaculaires

Malgré des panoramas exceptionnels, l’aménagement original de l’appartement était sombre et mal optimisé. Une refonte complète a permis de réorienter les espaces vers la lumière naturelle et les vues sur la mer. Aujourd’hui, l’appartement de 140 m² respire l’élégance grâce à une réorganisation ingénieuse qui relie la cuisine, la salle à manger et le salon en un espace ouvert et lumineux.

Points clés de l’aménagement

Cuisine spacieuse et fonctionnelle : Un îlot central en marbre et bois, parfait pour cuisiner et partager des repas informels.

Salon baigné de lumière : Des matériaux naturels et des formes organiques pour un confort optimal.

Solutions sur mesure : Une étagère multifonctionnelle qui inclut un espace pour Sora, la chienne des propriétaires, permettant même à elle d'admirer l'extérieur.

Des salles de bains en HIMACS : élégance et durabilité

L’un des points forts de cette rénovation est l’utilisation de HIMACS, un matériau polyvalent et hygiénique, pour la conception des salles de bains.

Vasques sur mesure : Sans joints visibles, elles offrent une finition impeccable et une facilité d’entretien inégalée.

Teintes sophistiquées : La couleur Ivory White s'associe parfaitement au marbre blanc des murs de la salle de bains principale, tandis que la teinte Nougat Cream ajoute une touche chaleureuse dans la salle de bains des invités.

Grâce à HIMACS, ces espaces deviennent des sanctuaires modernes, où design et praticité se rencontrent.

Une chambre principale : refuge de sérénité

La chambre principale a été pensée comme un espace de détente ultime. Une palette de tons terreux et des meubles sur mesure créent une ambiance apaisante, accentuée par une grande fenêtre offrant une lumière naturelle abondante. Une attention particulière a également été portée à Sora, avec un coin aménagé spécialement pour elle.

Le bureau : un espace dédié à la créativité

Intégré dans une approche biophilique, le bureau de l’appartement mise sur des tons verts pastel, des motifs végétaux et des plantes pour stimuler la productivité et la créativité. L’utilisation de matériaux naturels et l’optimisation de la lumière renforcent cette connexion avec la nature.

Luxe, confort et harmonie

Cette rénovation incarne l’équilibre parfait entre intimité, confort et luxe. Les matériaux naturels, les couleurs douces comme celles de la gamme HIMACS Solids, et l’abondance de lumière naturelle créent une atmosphère chaleureuse et élégante. L’appartement de Las Palmas de Gran Canaria se distingue comme un modèle de design contemporain qui embrasse pleinement la nature et l’océan.

Crédits Photos : ©La Lente Estudio