Wallis&Energy® : la véranda bioclimatique intelligente et éco-responsable de Profils Systèmes

Une innovation alliant confort et économies d’énergie

Profils Systèmes révolutionne l’habitat avec Wallis&Energy®, une véranda bioclimatique intelligente qui va bien au-delà d’une simple extension esthétique. Adaptée à la construction neuve comme à la rénovation, elle garantit :

Un confort optimal en toutes saisons.

Des économies d’énergie allant de 17 % à 40 %, grâce à une régulation proactive selon les conditions extérieures.

Des performances énergétiques exceptionnelles

La véranda Wallis&Energy® maintient une température intérieure idéale, entre 19°C et 28°C, tout en réduisant la consommation énergétique :

En hiver : les ouvertures captent et redistribuent efficacement la chaleur solaire dans la maison, diminuant les besoins en chauffage.

: les ouvertures captent et redistribuent efficacement la chaleur solaire dans la maison, diminuant les besoins en chauffage. En été : le système libère l’excès de chaleur grâce à une ventilation naturelle, limitant ainsi l’usage de la climatisation.

Économies réalisées

Jusqu’à 2 189 kWh/an avec un usage standard.

avec un usage standard. Jusqu’à 5 159 kWh/an grâce aux panneaux photovoltaïques (kit 3 kW couvrant 50 % de la toiture).

Un engagement écologique et durable

En équipant la toiture de panneaux photovoltaïques, Wallis&Energy® produit de l’électricité verte, revendue à votre fournisseur d’énergie. Cette conception hybride, combinant vitrages et panneaux solaires, optimise :

Les apports de chaleur en hiver.

La production d’énergie propre et délocalisée.

Une technologie française à la pointe de l’innovation

Au cœur de Wallis&Energy® se trouve une solution domotique avancée :

Box Tahoma ® de Somfy ® : pilote les protections solaires et les ouvrants motorisés.

: pilote les protections solaires et les ouvrants motorisés. Coulissant à galandage Cuzco ® 712 : permet une séparation modulable et sécurisée entre la véranda et l’habitat.

: permet une séparation modulable et sécurisée entre la véranda et l’habitat. Capteurs IntelliTAG® et Sliding®air IO : assurent une ventilation automatique et un renouvellement d’air sain.

Connectivité et confort au quotidien

Wallis&Energy® s’intègre harmonieusement dans les habitats modernes grâce à sa compatibilité avec divers équipements connectés :

Chauffage, éclairage, alarmes, et simulation de présence.

Pilotage facile via smartphone ou tablette, sur site ou à distance.

Conclusion : La véranda de demain, dès aujourd’hui

Avec Wallis&Energy®, Profils Systèmes propose une solution intelligente, écologique, et résolument tournée vers l’avenir. En combinant innovation, design, et durabilité, cette véranda bioclimatique incarne un nouvel art de vivre, où confort et respect de l’environnement vont de pair.

