Knauf vous propose de multiples solutions en PSE pour des chantiers encore plus performants. Compléments de l’isolation thermique par l’extérieur des façades, les isolants des soubassements et des murs enterrés constituent une barrière contre les déperditions thermiques, tout en répondant à des contraintes de résistance mécanique, de durabilité et d’esthétique.

Knauf Therm Périmaxx est la solution idéale pour traiter à la fois l'isolation thermique et le drainage des murs enterrés avec revêtement d'étanchéité jusqu'à 3 niveaux de sous-sol.

Knauf Therm Soubassement SE est particulièrement adapté à l'isolation thermique par l'extérieur des murs de soubassement support d'enduits et des murs enterrés avec imperméabilisation jusqu'à 2,40 m de profondeur.