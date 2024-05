RACINE : la gamme de solutions d'étanchéités pour les menuiseries bois par BILCOCQ-DUVAL

Seuil à rupture de pont thermique pour portes d’entrées et portes fenêtres alliant qualité et design. Les trois coloris (bronze noir – anodisé naturel/bronze noir – adonisé naturel) permettent d’apporter une harmonie parfaite à toutes les menuiseries bois.

Les solutions répondent à la norme PMR, avec certification NF FCBA et DTU 36.5, les essaies techniques démontrent une résistance élevée à l’usure et à l’eau. Cette gamme met en lumière le savoir-faire BILCOCQ …… en effet, la garde à l’eau minimise les projections d’eau sur la barrière d’étanchéité (joint), associé au joint à compression progressive permettant d’obtenir de très hautes performances.

RACINE, le seuil filant sous dormant et meneau confère une rigidité parfaite de la traverse basse de la menuiserie. Cette solution conçue et développée pour un montage simple et rapide dans les ateliers de menuiseries sans investissement. Les seuils sont sans drainage et nécessitent que deux percements aux extrémités.

Compatibilité parfaite avec toutes les gâches standards des fabricants de ferrures. RACINE permet une ouverture oscillo-battante, intérieure et extérieure.