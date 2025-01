Nouvelle collection Modul’up | Sarlon trafic : designs inédits et performances exceptionnelles

Découvrez la dernière collection de revêtements de sol PVC hétérogènes U3/U4 signée Forbo Flooring, une gamme innovante qui repousse les limites du design et de la fonctionnalité. Forte de 98 références, dont 81 disponibles immédiatement et 17 sur commande, cette collection intègre des designs exclusifs et est fabriquée à Reims, avec jusqu’à 20 % de contenu recyclé.