Reprise de Bilcocq Duval

Innover pour se développer

Pour cette reprise, Hugues de Rouville compte en premier lieu développer des offres encore plus techniques et innovantes autour des cœurs d’expertise du groupe : les seuils, les poignées les tôles et l’agencement. Pour atteindre ses objectifs de croissance, il évoque d’abord un travail de développement des gammes de produits de l’entreprise et, « pourquoi pas » des opérations de croissance externe. Comme il le souligne, ces projets de croissance externe ne sont pas encore d’actualité et se feront au gré des besoins de l’entreprise, mais aussi en fonction des opportunités.

Une reprise sous le signe des valeurs de l’entreprise

Hugues de Rouville explique aussi que les 3 valeurs de Bilcocq Duval – Croissance, Innovation, Indépendance – n’ont pas seulement pour but de fédérer les 48 salariés de l’entreprise, mais de servir aussi de guide pour le développement de l’entreprise. Ainsi, il indique que « l’Innovation » sera par exemple traduite en acte par des innovations produit, mais aussi par des innovations en matière de process. Il résume ses objectifs en une série de questions : « Comment mieux servir nos clients, comment mieux produire et comment être plus proactifs ? ».



Un nouveau chapitre donc pour Bilcocq Duval, bien qu’Hugues de Rouville souligne qu’il n’a pas d’intention révolutionnaire, et qu’il compte au contraire écrire en synergie avec ses clients et ses équipes cette nouvelle page de leur histoire.