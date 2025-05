Normes PMR 2025 : comment concevoir une salle de bains accessible et conforme

Concevez une salle de bains PMR conforme en 2025 : normes, équipements, dimensions et aides pour une accessibilité totale.

Salle de bains PMR en 2025 : normes, conception, équipements et aides à connaître

Environ 12 millions de Français vivent avec un handicap ou une mobilité réduite. En 2025, rendre une salle de bains accessible n’est plus une option mais une nécessité réglementaire, technique et sociale. Dimensions à respecter, équipements adaptés, fabricants référents et aides financières : tout ce qu’il faut savoir pour concevoir ou rénover une salle de bains PMR conforme.

Un cadre réglementaire renforcé

L’accessibilité des logements est régie par plusieurs textes clés :

Loi handicap du 11 février 2005

Arrêté du 20 avril 2017 (accessibilité des logements collectifs neufs)

(accessibilité des logements collectifs neufs) Code de la construction et de l’habitation

Norme NF P99-611 pour les équipements sanitaires

En 2025, tous les logements neufs doivent être adaptables, et les rénovations doivent viser une mise en accessibilité progressive. Le respect d’un espace de rotation de 150 cm de diamètre, l’absence de ressaut, et la hauteur des équipements sont au cœur des exigences.

Les dimensions et équipements à respecter

Voici les points clés à intégrer dès la conception :

Équipement Exigences PMR (2025) Espace de manœuvre Ø 150 cm Douche à l’italienne 90 x 120 cm min, sans ressaut Zone de transfert 80 cm à côté de la douche/WC WC adapté Hauteur 45–50 cm, barre d’appui Lavabo suspendu Hauteur max. 85 cm, vide dessous Robinetterie À levier ou automatique, facile d’usage Miroir Inclinable ou placé à 105 cm

Les interrupteurs, prises, patères, porte-serviettes doivent être placés entre 90 et 130 cm du sol.

Focus : douche PMR, l’élément central

La douche à l’italienne sans seuil est devenue la norme pour les salles de bains PMR. Elle doit intégrer :

Un receveur extra-plat antidérapant (PN 24 mini)

Un siège rabattable fixé au mur

Une ou plusieurs barres de maintien (horizontale et verticale)

Une robinetterie accessible (à levier ou infrarouge)



Solutions disponibles sur le marché :

Kinedo propose des cabines de douche prêtes à poser pour les professionnels, avec receveurs extra-plats, parois fixes et équipements intégrés.

Delabie fournit une large gamme de barres d’appui, sièges, mitigeurs temporisés et accessoires certifiés PMR.

Geberit commercialise des WC suspendus et bâti-supports réglables en hauteur avec déclenchement sans contact.

WC, lavabo, miroir : penser ergonomie et autonomie

Pour un usage sécurisé et indépendant :

WC surélevé (45–50 cm) avec barre d’appui rabattable

(45–50 cm) avec barre d’appui rabattable Lavabo suspendu , accessible frontalement en fauteuil

, accessible frontalement en fauteuil Miroir inclinable ou à double pente

ou à double pente Espace de circulation libre autour des équipements

À consulter aussi :

Les receveurs de douche extra-plats adaptés PMR sur Batiweb

Logements collectifs : ce que dit la réglementation 2025

Depuis le décret du 21 septembre 2020, en vigueur depuis 2021, 100 % des logements desservis par ascenseur doivent être adaptables. En 2025, cette règle s’applique pleinement. Les constructeurs doivent intégrer, dès la conception :

Une salle d’eau au rez-de-chaussée, avec douche PMR obligatoire pour les maisons individuelles construites pour autrui

pour les maisons individuelles construites pour autrui Des largeurs de portes d’au moins 90 cm

Financer les travaux : quelles aides disponibles en 2025 ?

1. MaPrimeAdapt’

Jusqu’à 70 % de subvention

Pour les personnes âgées ou en situation de handicap

Travaux éligibles : douche à l’italienne, barres d’appui, élargissement de porte

2. Crédit d’impôt accessibilité

Jusqu’à 25 % des dépenses (plafond : 5 000 €)

Cumulable avec MaPrimeAdapt’

Sans condition de ressources

3. Aides des caisses de retraite / mutuelles

Montants variables (1 000 à 3 500 €)

Nécessitent un diagnostic autonomie ou un avis médical

4. Prêts aidés / aides locales

Certaines collectivités accordent des aides complémentaires (Anah locale, MDPH…)

À retenir : la checklist pro

À vérifier sur ton chantier :

Espace de manœuvre de 150 cm

Douche sans seuil, avec siège et barre d’appui

WC surélevé avec zone de transfert

Lavabo suspendu accessible

Robinetterie à levier ou sans contact

Accessoires accessibles (90–130 cm)

Solutions conformes aux normes (NF, EN, CCH)



Foire aux questions (FAQ)

Quelle est la hauteur réglementaire d’un lavabo PMR ?

Maximum 85 cm, avec un vide en dessous de 70 cm de haut sur 60 cm de large.

Puis-je installer une douche PMR sans refaire tout le carrelage ?

Oui, avec une cabine préfabriquée ou un receveur extra-plat adapté.

Quelle est la différence entre salle de bains PMR et senior ?

La salle PMR suit des normes précises (accessibilité fauteuil), la salle senior mise sur le confort (sièges, antidérapants).

Faut-il une autorisation pour adapter une salle de bains ?

Pas pour un logement privé. En copropriété, une déclaration préalable peut être nécessaire si cela touche les parties communes.



Une opportunité à saisir pour les pros

La salle de bains PMR est bien plus qu’une obligation réglementaire : c’est un levier de marché fort pour les artisans, industriels et maîtres d’œuvre. Avec le vieillissement de la population et l’essor du maintien à domicile, proposer des solutions conformes et esthétiques devient un atout compétitif.

