T-CAP Monobloc Génération J au R32 : Panasonic élargit sa gamme Aquarea

Panasonic solutions chauffage & refroidissement élargit sa gamme de pompes à chaleur air-eau avec sa nouvelle solution haute performance Aquarea T-CAP Monobloc Génération J au réfrigérant R32. Peu encombrante, elle assure le chauffage, le rafraîchissement et la production d’eau chaude sanitaire, et est idéale pour de nombreuses applications et surfaces.

Une solution haute performance pour les habitations neuves

Aquarea T-CAP Monobloc est une solution unique, qui assure le chauffage, le rafraîchissement et la production d’eau chaude sanitaire. Elle permet ainsi de répondre à différents besoins tout en offrant un confort optimal, une meilleure tranquillité d’esprit et une plus grande flexibilité de conception. Aquarea T-CAP Monobloc est particulièrement adaptée aux projets de rénovation car elle peut facilement remplacer les chaudières à gaz ou au fioul traditionnelles. Il est également possible de connecter l’unité à un plancher chauffant, un radiateur ou un ventilo-convecteur. La gamme affiche une efficacité énergétique élevée (A+++ à 35 °C et A++ à 55 °C), mais également un SCOP et une puissance frigorifique améliorés. Les résultats de cette solution haute performance sont impressionnants. Elle peut notamment fonctionner sous une pression plus élevée et atteindre une température de débit d’eau de 65 °C.



Aquarea T-CAP Monobloc utilise le réfrigérant R32, qui a un très faible impact potentiel de réchauffement climatique par rapport au R22 et au R410A. Le circuit de réfrigérant est enfermé à l’intérieur de l’unité extérieure ; inutile donc de s’inquiéter pour la quantité de réfrigérant par pièce (seuls des tuyaux d’eau sont nécessaires à l’intérieur de l’habitation).

Une capacité élevée maintenue

Dotée d’un échangeur de chaleur à double tube, propre aux solutions Panasonic, Aquarea T-CAP Monobloc permet de maintenir la puissance calorifique même à des températures extérieures très basses pouvant aller jusqu’à -20 °C, par rapport à des pompes à chaleur de plus grande capacité. Les utilisateurs réalisent ainsi des économies considérables, que ce soit à l’achat ou sur les coûts de fonctionnement.

Une maintenance facile

Le système dispose d’un nouveau filtre magnétique, capable de filtrer et d’éliminer la poussière métallique. Ce filtre permet ainsi d’éviter les pannes de pompe, de faciliter la maintenance et de garantir les performances de la solution.

Un contrôle intelligent intuitif et une sécurité accrue

Compatible avec Aquarea Smart Cloud, la nouvelle pompe à chaleur Aquarea permet aux utilisateurs de contrôler à distance l’ensemble des fonctions de chauffage et de rafraîchissement, mais aussi de gérer leur consommation. L’objectif ? Réduire les coûts et réaliser des économies d’énergie. Grâce à Aquarea Smart Cloud, les utilisateurs bénéficient de la technologie intelligente IFTTT (« If This, Then That »). Cette fonction avancée permet de gérer automatiquement les solutions Aquarea via d’autres applications, services Web ou appareils. Elle offre également un accès plus rapide aux options de contrôle : il vous suffit d’appuyer sur un simple bouton ou d’utiliser l’assistant vocal.



Il est également possible de se connecter à Aquarea Service Cloud, l’application qui permet aux installateurs d’accéder à distance aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement des utilisateurs. Où qu’ils soient, les installateurs peuvent intervenir facilement, le but étant d’améliorer la sécurité et la satisfaction client, en réduisant le temps de réponse, mais également de réaliser des économies.



Panasonic propose actuellement des solutions monophasées de 9 kW et 12 kW, mais prévoit d’élargir sa gamme plus tard dans l’année avec le lancement de solutions triphasées de 9 kW, 12 kW et 16 kW. Les unités de la gamme sont adaptées à toutes les surfaces et à tous les besoins en termes de capacité.

Pour en savoir plus exit_to_app