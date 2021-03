BRIVE est une gamme de receveurs certifiés NF, accessibles sans ressaut, redécoupables, antidérapants PN 6 et réparables, fabriqués en France. Sa conception innovante repose sur un matériau sandwich très solide mais léger composé de fibres de verre, de résine et de PET recyclé et baptisé Aerobloc®.

Avantages pour l’utilisateur, l’installateur, le promoteur et pour l’environnement Avantages pour l'utilisateur La certification NF garantit à l’utilisateur un produit de qualité ayant passé avec succès les tests de résistance mécanique, de chocs thermiques, de déformation sous charge et l’absence de rétention d’eau.

garantit à l’utilisateur un produit de qualité ayant passé avec succès les tests de résistance mécanique, de chocs thermiques, de déformation sous charge et l’absence de rétention d’eau. La sécurité : la plaque acrylique coulé grade sanitaire de 3 mm d’épaisseur est réparable et antidérapante (PN 6 selon la norme NF). Avantages pour l'installateur La facilité de pose : Brive est facilement manipulable et ne pèse que 15 kg en taille 120 x 80 cm (contre 33 kg pour un receveur céramique de même taille). Il est redécoupable à la meuleuse d’angle pour s’adapter à toutes les configurations. Avantages pour le promoteur dans le neuf Conforme à l’arrêté du 11/09/2020 : receveur extraplat accessible sans ressaut .

: receveur extraplat accessible . Facilite l’attribution des labels NF Habitat et NF Habitat HQE grâce à l’utilisation de matières recyclées à hauteur de 60% du volume.

grâce à l’utilisation de matières recyclées à hauteur de 60% du volume. En avance sur la règlementation RE2020 qui oblige à une Analyse du Cycle de Vie (ACV) et dans laquelle l’utilisation de matériaux recyclés est un atout. Avantages pour l’environnement Faible impact environnemental et faibles rejets de CO2 : Brive nécessite moins de transport car il est fabriqué en France et la totalité des composants proviennent de France, de Belgique et d’Autriche.

: Brive nécessite moins de transport car il est fabriqué en France et la totalité des composants proviennent de France, de Belgique et d’Autriche. Utilisation de matériaux recyclés : outre l’emballage carton, Brive est composé à 60 % de PET recyclé, à la fois léger et résistant à la déformation.