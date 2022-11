PERI à la bauma : des solutions innovantes pour le génie civil

Du 24 au 30 octobre 2022, le hall d'exposition de PERI, situé dans la zone nord à Munich (stand FN 719) aura pour devise "Shaping the Future". Outre des installations impressionnantes, des démonstrations en direct, des échanges et des événements, le fabricant de coffrages et d'échafaudages réservera bien d'autres surprises aux visiteurs. PERI présentera notamment des innovations dans le secteur des coffrages grimpants ainsi que de nouveaux développements pour le génie civil.

Cycle de hissage révolutionnaire avec un système de hissage innovant

Grâce aux innovations dans le domaine de la technique de hissage, les visiteurs du hall d'exposition de PERI peuvent atteindre le sommet en toute sécurité et de manière efficace. PERI présentera un point fort avec le RCS MAX, perfectionnement du système éprouvé RCS de hissage sur rails.



Les nouveaux éléments, l'unité hydraulique RCS MAX ainsi que les rails d'entraînement RCS MAX peuvent être facilement combinés avec le matériel RCS existant pour optimiser les performances du système. Le stand du salon de cette année met l'accent sur les nouveaux rails d'entraînement C et CL, avec un vérin qui est maintenant fermement connecté au système et qui grimpe avec lui. Les transformations fastidieuses appartiennent ainsi au passé, ce qui permet de gagner un temps précieux et de réduire les coûts sur le chantier. Les charges verticales peuvent être transférées par le biais d'un sabot grimpant dans la section de bétonnage déjà durcie, ce qui permet des cycles de bétonnage plus rapides. De plus, grâce à la réduction des cycles de vérins, le RCS MAX nécessite moins d'étapes pour atteindre la position suivante.



Et PERI établit également de nouveaux standards en termes de sécurité grâce au système de hissage innovant, car l'hydraulique décentralisée permet un hissage simultané de toutes les plates-formes. Cela élimine les rives ouvertes et réduit les sources potentielles de danger pour le personnel du site. Des fonctions astucieuses telles que l'interrupteur d'homme mort, un arrêt automatique en cas de surcharge et de collision, ainsi qu'un interrupteur d'arrêt d'urgence sur chaque plate-forme complètent ce concept de sécurité bien pensé. Un contrôle complet du processus de hissage est également possible grâce aux signaux lumineux de l'unité hydraulique RCS MAX et à l'écran de contrôle.

Des géométries complexes rencontrent un système de hissage standardisé

Avec le système grimpant SCS, PERI présente aux visiteurs du hall d'exposition un autre point fort dans le domaine de la technologie grimpante. Le système de support standardisé pour les applications simple et double face est également basé sur un principe modulaire et permet ainsi une adaptation optimale aux exigences et aux géométries spécifiques du projet. En particulier, la possibilité de combiner les composants du kit de construction d'ingénierie VARIOKIT et du kit d'échafaudage PERI UP, ainsi que le petit nombre d’éléments, font du système grimpant une solution économique et flexible pour les structures d'ingénierie.



Qu'il s'agisse de la construction de bâtiments, de barrages, de chevêtres ou de tunnels : grâce à ses plates-formes préassemblées, le SCS est rapidement prêt à être utilisé dans un large éventail d'applications. La capacité de charge particulièrement élevée assure une progression rapide de la construction avec peu de sections de hissage. Deux consoles forment une unité déplaçable par grue avec le coffrage de voiles PERI. On utilise pour cela le coffrage de voiles à poutrelles VARIO GT 24 ou les deux systèmes de coffrage de voiles à panneaux TRIO et MAXIMO.

Le SCS marque également des points grâce au montage simple des supports de console, qui peuvent également être complétés par une plate-forme de finition si nécessaire. Les larges zones de travail horizontales des plates-formes peuvent être alignées horizontalement même en cas de support incliné, ce qui permet de travailler en toute sécurité avec des voiles droits, inclinés et également courbes.



Les visiteurs du hall d'exposition peuvent également s'attendre à une présentation de haute qualité, puisque le système de hissage SCS sera présenté, entre autres, sur une réplique des piles de pont de l'un des projets de construction d'infrastructure les plus passionnants d'Allemagne actuellement : le pont Filstal, de 485 m de long, à Mühlhausen im Thäle. Il fait partie de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Wendlingen et Ulm et, avec une hauteur de 85 m, il est l'un des ponts ferroviaires les plus hauts d'Allemagne, reliant le tunnel Bossler au nord au tunnel Steinbühl au sud. Les voies ferrées passent sur deux sections de pont séparées et sont soutenues par des piles de pont qui s'élargissent en forme de Y à la tête. Dans les zones d'élargissement compliquées en tête de pile, des plates-formes de travail basées sur le système de hissage SCS, entre autres, ont permis un transfert de charge sûr.

Photo à la une : L'unité hydraulique RCS MAX ainsi que les rails d'entraînement RCS MAX peuvent être facilement combinés avec le matériel RCS existant pour optimiser les performances du système.

Crédits Photos : © PERI SE

