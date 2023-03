Recticel choisit Valobat

Recticel rejoint Valobat dans le cadre de la nouvelle Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) pour les Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB). Issue de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC), cette filière a pour but d’assurer la gestion des déchets issus du bâtiment, à compter de mai 2023.