Alors que la ministre de la Transition écologique annonçait un moratoire sur la REP PMCB et des concertations pour le mois d’avril, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) dénonce une hausse des éco-contributions prévue par Valobat avant même ces échanges. De quoi « mettre le feu aux poudres ».

Le 20 mars, Agnès Pannier-Runacher prévoyait un moratoire et des concertations en vue d’une révision de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB).

Moins d’une semaine après, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) dénonce dans un communiqué l’évolution des barèmes de l’éco-organisme Valobat, prévoyant une hausse des éco-contributions.

Plus de visibilité sur les barèmes réclamée

« Comment demander aux entreprises et artisans de payer plus pour des services en moins sans avoir réglé les problèmes de fond de ce dispositif ? », s’insurge la fédération dans son communiqué, tout en soulignant la grogne des artisans et entrepreneurs dans les territoires.

« Ça suffit ! Il faut impérativement arrêter les frais et que ce moratoire fige le montant des éco-contributions durant la tenue des concertations. Sans un changement profond du fonctionnement de la REP PMCB, son avenir est voué à l’échec. Les artisans et les entrepreneurs ne peuvent plus continuer à subir les dommages collatéraux d’une usine à gaz dont l’objectif premier a été oublié : réduire les dépôts sauvages et inciter au tri, au réemploi et au recyclage des déchets », s’est de son côté agacé Olivier Salleron, président de la FFB.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock