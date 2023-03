L’éco-organisme de la filière minérale accueille 9 nouveaux groupes industriels familiaux à son actionnariat

L’éco-organisme de la filière minérale accueille 9 nouveaux groupes industriels familiaux à son actionnariat

Ecominéro, l’éco-organisme créé par et pour la filière minérale dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits et matériaux de construction (PMCB) annonce l’entrée de neuf nouveaux groupes industriels familiaux et implantés dans les territoires, à son capital.