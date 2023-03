Inscrivez-vous aux BAT’E-NNOV AWARDS 2023

SalesFactory PR, l’agence de conseil en relations presse et influenceurs, organise les BAT’E-NNOV AWARDS ! Les 31 Trophées, dans l’univers du bâtiment, seront remis en présence de toutes les marques participantes et des influenceurs jurés lors d’une soirée prestigieuse le 29 juin 2023 à Paris.



→ Dix catégories offrant une visibilité optimale à vos produits et/ou services

L’évènement s’appuie sur la visibilité digitale des jurés et permet de concourir avec un ou plusieurs produits et/ou services dans une ou plusieurs des 10 catégories.

À partir de votre inscription, les influenceurs testent et notent vos produits selon 5 critères qui feront l’objet de publications, stories et de contenus à hauteur d’une fois par mois sur leurs comptes Instagram jusqu’au 17 Juin 2023.



→ Mobilisez vos communautés grâce au Grand Prix des Internautes !

Avec plus de 5 000 votants en 2022, « Le Grand Prix des Internautes » est également l’occasion unique de mobiliser vos collaborateurs et abonnés autour de vos produits et/ou services en lice. Du 17 au 25 juin 2023, les 20 jurés influenceurs inviteront les internautes à voter directement sur le site des Trophées pour élire le produit ou le service le plus remarquable.

Les différentes étapes

01. J’enregistre un dossier de candidature en ligne pour mon ou mes produits et/ou services

02. Mes informations, produits et/ou services, sont transmis aux influenceurs

03. Ces derniers testent les produits et/ou services et partagent leurs expériences sur leurs réseaux sociaux

04. Du 17 ou 25 juin, c’est au public de voter afin de décerner « Le Grand Prix des Internautes »

05. Les résultats seront annoncés le 29 juin avec comme animateur de prestige Laurent Jacquet, fondateur de BICHON TV



