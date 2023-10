Recticel fait encore progresser les performances thermiques de sa solution Eurosol

Une certification Acermi

Eurosol offre également une isolation continue grâce aux bords rainurés bouvetés. La solution est certifiée Acermi et dispose d’un classement SC1 a2 A Ch de 40 mm à 120 mm, attestant de ses performances acoustiques vis à vis de l’atténuation aux bruits de chocs. Elle peut être mise en œuvre sous dallage de locaux industriels ou commerciaux jusqu’à 105 mm (R = 4,85 m².K/W).

Eurosol répond aux exigences du DTU 52.10 sous chape ou dalle flottante et sous carrelage scellé, à celles du DTU 13.3 sous dallage et à celles du DTU 51.3 sous plancher bois. Il est également conforme aux règles professionnelles FFB/CAPEB relatives à la mise en œuvre des chapes fluides à base de ciment ou de sulfate de calcium et au DTU 45.1 Isolation thermique des bâtiments frigorifiques et des locaux à ambiance régulée.

Format : 1 200 x 1 000 mm

Épaisseur 20 mm bords droits, épaisseur entre 30 et 120 mm rainurés-bouvetés.

Les panneaux Eurosol s’adaptent donc aux différentes configurations d’isolation sous chape et sous dallage. Ils sont compatibles avec les planchers chauffants/rafraîchissants hydrauliques et planchers rayonnants électriques.

Un parement PEFC

Côté environnemental, Eurosol est revêtu d’un parement multicouche certifié PEFC et dispose de FDES vérifiées INIES. Cette solution thermo-acoustique est éligible aux aides financières à la rénovation à partir de 66 mm (R = 3,05 m².K/W), notamment pour l’isolation des planchers bas.

