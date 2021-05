La gamme iD Inspiration est la collection LVT phare de Tarkett. Au cours de ses 10 années d'existence, elle a été constamment améliorée pour offrir une expérience client toujours meilleure.

Aujourd'hui, il est indispensable de repenser et de réinventer la manière dont nous vivons et transformons les espaces intérieurs afin de promouvoir un mode de vie plus sain. C’est pourquoi Tarkett a imaginé la nouvelle collection iD Inspiration pour ce nouveau monde. La collection a été conçue et produite en Europe, une étape historique dans le design de sol en vinyle modulaire.



Cette collection constitue une étape sans précédent dans la conception de sol en vinyle modulaire. Avec 100 décors et 7 formats, la collection iD Inspiration réunit un design à couper le souffle, grâce à des couleurs et des motifs haute définition inspirés de la nature, et une résistance et une durabilité inégalées grâce à la technologie révolutionnaire du TEKTANIUM™, notre nouveau traitement de surface exclusif.



iD Inspiration a été élaborée et conçue pour rendre le processus de création de revêtement de sol plus simple avec une offre lisible, facile à appréhender.

Une large gamme de décors

iD Inspiration offre un large choix et des motifs variés. Sa technologie de pointe en impression digitale offre des décors avec des motifs sans répétition jusqu'à 12 m² :

Décors « Naturals » : Numérisés à partir de la nature et de matériaux bruts grâce à un approvisionnement méticuleux en matières premières de haute qualité, nos motifs Naturals sont imprimés numériquement offrant ainsi des revêtements de sol sans répétition de décors haute définition jusqu'à 12 m²

Décors « Authentics » : Les références Authentics disposent du « grainage au registre », une technologie qui grave les effets du bois sur les lames et les dalles. Le grainage profond complète parfaitement le rendu haute définition produisant ainsi une finition ultra-réaliste.

Décors « Classics » : La rotogravure classique par cylindres est un procédé d'impression qui a fait ses preuves depuis des décennies. Les designs Classics sont les décors emblématiques de Tarkett. Nos designers ont sélectionné nos matériaux et nos harmonies de couleurs les plus appréciés parmi nos best-sellers pour vous permettre de créer des intérieurs qui contribuent au bien-être. Nos indémodables revisités.

Un revêtement de sol de haute performance

La collection iD Inspiration bénéficie du nouveau traitement de surface TEKTANIUM™ qui fournit une résistance inégalée aux rayures, à l'abrasion, à l'usure et aux taches et la meilleure finition ultra mate sur le marché :

Meilleure finition ultra mate : le sol est ultra réaliste quel que soit l'angle et reflète moins de lumière

Résistance inégalée : le nouvel enduit TEKTANIUM™ apporte une résistance inégalée aux rayures, abrasions, à l'usure et aux taches

Entretien facile : la gamme iD Inspiration est facile à nettoyer même en respectant des mesures d'hygiène strictes

Une collection respectueuse de l’environnement

La collection iD Inspiration illustre parfaitement la philosophie Tarkett Human-Conscious Design™*. Développer une économie circulaire, innover avec des matériaux de qualité et aller au-delà des normes en termes de qualité de l’air intérieur sont des éléments essentiels de l’engagement de Tarkett pour les générations actuelles et futures.



Respect de la qualité de l’air intérieur :

Emissions de COVs ultra-faibles (moins de 10 μg / m3**)

Utilisation d’encre à base d’eau sans solvant organique dans tous les processus d’impression

Utilisation et création de matériaux de qualité :

Fabrication 100% internalisée sur les sites de production européens de Tarkett (Luxembourg et Pologne)

Des produits 100% sans phtalate (certifications BREEAM, WELL et LEED)

Transparence totale des matériaux (98% sont évalués indépendamment par l’EPEA***)

Avancer dans une démarche d’économie circulaire :

40,7% de contenu recyclé dans les références à coller de la collection et 35% pour les références à cliquer

Recyclage post-installation et post-usage (pour les gammes à cliquer) des produits à travers le programme de collecte ReStart® de Tarkett

Un packaging écoresponsable fabriqué à partir de carton recyclé 100% recyclable pour les références à cliquer (colle et encre végétales, sans fenêtre plastique)

L'installation iD Inspiration par le Studio 5•5 à l’Atelier Tarkett

À partir du mois d’avril 2021, le Studio 5•5 dévoile une nouvelle installation à l’Atelier Tarkett, mettant en avant sa vision créative pour iD Inspiration. A travers cette scénographie, Tarkett et les designers questionnent la naturalité et invitent l’homme à composer des espaces de vie et de bien-être.



L’installation iD Inspiration sera exposée à l’Atelier Tarkett jusqu’à fin juillet 2021.

* Mettre l’humain au coeur de nos ambitions

** COV totaux après 28 jours

*** Environmental Protection & Encouragement Agency

