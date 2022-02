Refonte du site internet www.kp1.fr : plonger dans l’univers digital du spécialiste de la préfabrication

L’interface, moderne et intuitive, a été développée en « mobile first » afin d’offrir une navigation fluide aussi bien sur ordinateur, que sur smartphone et tablette. Épuré, le site fait la part belle à de grands visuels et vidéos plein écran qui placent l’humain au cœur de l’entreprise.

Côté informations, les contenus pédagogiques se sont enrichis. L’internaute retrouve les documentations et vidéos produits, leurs FDES... Il y découvre les avantages de la préfabrication et du béton précontraint KP1, notamment en matière de RE 2020, à travers des textes explicatifs, des schémas... La recherche s’effectue par « Produits » ou «Projets» selon les besoins. Il peut accéder à l’onglet « Réalisations » pour visualiser les différents types de chantiers sur lesquels KP1 peut intervenir. Une véritable vitrine du savoir-faire du groupe !

À tout moment, le visiteur peut remplir un formulaire pour une demande de devis, une interrogation technique, ou une question SAV. Il a également directement accès à la suite logicielle KALCUL spécialement conçue pour les bureaux d’études.