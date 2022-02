Le centre de formation et d’animation Sto fait sa rentrée des classes avec de nouvelles formations au programme de l’année !

Un centre de formation boosté par la rénovation énergétique

Depuis 2019, le centre de formation de Sto ne désemplit pas ! A l’image de la forte activité, les demandes en formations sont très nombreuses, surtout pour le marché de la maison individuelle. Il faut dire que le secteur de l’isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un contexte réglementaire actuel très porteur (MaPrimeRénov’, rénovation globale, etc.).

« En 2021, nous avons formé 208 personnes, majoritairement des compagnons et des chefs de chantier, mais aussi de plus en plus de dirigeants d’entreprises. Le secteur de la maison individuelle est en plein boom. Il y a aussi de plus en plus de professionnels qui viennent de métiers annexes, comme par exemple l’isolation de combles ou le chauffage, et qui veulent compléter leur formation pour pouvoir faire de la rénovation globale. Nous nous avons déjà 70 personnes inscrites aux sessions du 1er trimestre », analyse Laurent Girardey, responsable des Techniciens d'application et du Centre de formation et d'animation.

Les travaux de façade nécessitent un savoir-faire pour livrer des projets de qualité, dans les règles de l’art. Qui dit pose de qualité, dit nécessité de se former ! Un sujet d’autant plus d’actualité pour faire face aux malfaçons constatées qui ont donné lieu à une diminution des aides de MaPrimeRénov’ pour les travaux d’isolation thermique par l’extérieur en juillet 2020. L'acquisition et le rappel des bonnes pratiques s’avèrent plus que jamais nécessaires.

La plateforme de formation de Sto située au sein de son siège social à Bezons (95)

En outre, la qualification RGE, obligatoire pour la réalisation de travaux d’ITE afin de pouvoir bénéficier des aides de l’État, demande aux entreprises, depuis 2021, des attestations de formations, comme celles délivrées par Sto. « Nous avons mis en place un système d’évaluation qui nous permet de juger la progression des apprenants à l’issue de la formation. Le résultat est sans appel : la note moyenne des apprenants passe de 8,1/20 à 17,5/20 entre le test d’entrée et celui à la fin de la session. Ces résultats confirment bien le besoin de formation », observe Laurent Girardey.

Au vu du contexte sanitaire actuel, les formations ont été adaptées et se déroulent selon un protocole strict : gestion des flux, distanciation sociale, masques obligatoires, effectifs limités à 8 apprenants (au lieu de 12) et un animateur, etc.

Le centre de formation affiche complet pour les prochains mois.