En Février 2018, la team Print acoustics a organisé une formation cc les panneaux acoustiques à base de bois chez le bureau d’architecture Licence to Build Architects à Lennik, La Belgique. À cet évènement, tous les produits Helmholtz (pnx décoratifs et transmissifs) sont présentés de la marque Print Acoustics by Triplaco. Les panneaux sont développés, testés et fabriqués à Harelbeke en Belgique.

Le large choix en panneaux rainurés, micro-nanoperforés ou textils et la diversité de surface ( stratifié de Abet laminati, Placage de Decospan, vinyl tissé de Ntgrate, …) ont agréablement surpris les architectes participants.



En 2019, pour le nouveau hall de sport du Campus Watersportbaan, Ecole supérieure Artevelde Gand, les architectes ont opté pour faire installer 500m² du nouveau produit type M L line. Le contracteur AB Eiffage était agréablement surpris par la facilité et vitesse de pose de ce nouveau produit.

Ce nouveau venu en gamme 2019 de Print acoustics (Type M L Line) est spécialement développé pour les grandes surfaces intérieures et exposées à l’impact. Ensemble avec le CSTC, les tests impact soft body 50kg et ballon sont faits. Un laboratoire indépendant acoustique a confirmé la garantie de la performance d’absorption.



Par l’effet lames R&L 192mm en esthétique larges de 95mm, le produit est très facile (et rapide) en pose et contribue également à une esthétique contemporaine.

L’absorption large fréquence d’alpha w = 0.85 fait de ce produit un atout supplémentaire pour application murale dans les infrastructures sportives durables et confortables.



Les techniques/ interrupteurs sont dans ce cas intégrés dans le mur acoustique pour les protéger contre les impacts (encadrement avec MDF noir, ce qui ce combine parfaitement avec le support acoustique visible). Les usinages pris et autres sont fait sur le chantier avec les outils standards dans ces panneaux acoustiques qualitatifs et stables à base de MDF noir acou.



Ces nouveaux produits sont également intégrés dans le nouveau catalogue Print Acoustics 2019.



Cette réalisation dans un Hall de Sport est un bon complément des réalisations attractives dans des batiments publics et privés.

Centres Administratifs (ea AC Leiespiegel, Tony Fretton architects), centres congrès (ea Micx Mons, Studio Daniel Liebeskind), Centres Hopitaux (ea AZ Zeno Knokke, Boeckx Architects, avec Aaprog et Buro II & ARCHI+I), Auditioria (ea Deloitte HQ Auditiorium Zaventem, Jaspers - Eyers Architects & A2RC Architects), centres sportifs (ea Topsporthal Vlaanderen Gent, AVAPARTNERS), écoles supérieures (ea Vesalius HoGent, MKA Mark Koehler Architect )…

Print Acoustics, une division de Triplaco, est spécialisé dans le développement, production et livraison mondialement de panneaux acoustiques Helmholtz en panneaux muraux, portes d’armoires et des objets.

Leurs solutions, standard ou sur mesure, sont intégrés dans des projets divers. Les architectes, les maitres d’ouvrages et les installateurs font équipes pour trouver la solution optimale à chaque chantier. Les produits sont composés d’une âme MDF noir acoustique et une face décorative en Stratifié Abet laminati, un placage bois véritable Decospan, un vinyle tissé Ntgrate, une laque NCS-RAL ou impression digitale.



Notre Vision :

Print Acoustics a pour objectif de développer et de produire les panneaux absorbants à base de technologie Helmholtz les plus efficaces, stables et décoratifs pour réduire la réverbération produit par les voix humaines, dans un local.

De cette façon, nous contribuons à un confort acoustique amélioré et un climat intérieur plus sain dans les bâtiments.



Notre Mission :

Print Acoustics offre au marché de projet international un gamme large, efficace, décoratif et durable en panneaux absorptifs sur mesure ou standards .

Ces solutions à base de technologie Helmholtz sont composées d’une ame acoustique noir qualitative et une face décorative facile à l’entretien.

Avec nos partenaires revendeurs mondiaux, nous garantissons un accompagnement personnel de leur projet, de phase prescription jusqu’à l’installation.



Notre production et R&D :

Tous les produits panneaux acoustiques absorbants Print Acoustics sont développés et fabriqués dans la société. Ils subissent des tests nombreux dans une chambre de réverbération d’un laboratoire acoustique indépendant avant l’introduction sur le marché.

Chaque commande est vérifiée par notre bureau d’étude et les panneaux, portes ou éléments sont mis en production dans notre usine en Belgique. La qualité de nos produits est contrôlée pendant et après le procès de production.

Certification : Iso 9001:2008

Pour en savoir plus exit_to_app