Sur la côte atlantique, la station balnéaire de La Baule attire chaque été des milliers de touristes venus profiter de ses 9 km de plage. C’est dans cet environnement idéal que s’est installé le Village Club du Soleil. Dans le cadre d’une rénovation, la direction de l’hôtel a souhaité accentuer l’esprit chaleureux et accueillant de son espace de restauration. Elle s’est orientée vers la nouvelle offre décorative de Saint-Gobain Eurocoustic afin de personnaliser et habiller les plafonds de leur restaurant tout en proposant une solution acoustique adaptée à ce lieu de convivialité.

Une solution de dalles TONGA® A 40 EuroColors et EuroDesign pour apporter luminosité, esthétique et absorption acoustique nécessaires au confort et bien-être des clients.

TONGA® A 40 EUROCOLORS ET EURODESIGN

Le choix des dalles Eurocoustic est en totale harmonie avec la nouvelle décoration de la salle de restauration. Les dalles TONGA® EuroDesign Ombelle Dune O2 apportent caractère et chaleur à la pièce. Le motif Ombelle, japonisant et poétique se compose de couleurs neutres chaudes. Il est évocateur de douceur grâce à la clarté du fond blanc et aux impressions contrastées des motifs ombellifères, une réelle invitation au voyage le temps d’un repas !

Les dalles TONGA® EuroColors Sable D5 s’accordent parfaitement avec le design choisi pour un sentiment de confort et d’apaisement. L’offre décorative Eurocoustic permet de créer une identité propre à cette salle de restauration. Ici, les couleurs choisies participent à créer une ambiance chaleureuse et unique à la pièce.

Acoustique : Grâce à un indice d’absorption maxi - male αw = 1, la dalle TONGA® A 40 permet un meilleur confort acoustique en réduisant le bruit ambiant et en renforçant l’intelligibilité et la clarté des dialogues.

Thermique : grâce à ses 40 mm de laine de roche, la dalle TONGA® A 40 contribue également à améliorer le confort thermique, grâce à une résistance thermique de R=1.10 m². K/W.

Les dalles TONGA® A 40 sont disponibles en 40 couleurs unies (EuroColors) et 6 nouveaux designs (EuroDesign), et dans un large choix de dimensions.

Les + Produits :

Absorption acoustique : αw = 1

Réaction au feu : A1 pour le blanc et A2-s1,d0 pour les dalles EuroColors et EuroDesign

Résistance thermique : R = 1.10 m². K/W

QAI : Classement A+

Garantie de 15 ans pour le système complet, dalles et ossatures

INFORMATIONS CHANTIER

Ville : La Baule

Pays : France

Locaux : Restaurant

Date de réalisation : Mars 2019

Crédits photos : Franck Deletang

