Le groupe suisse Sika, spécialisé dans la chimie du bâtiment, enregistre de beaux résultats sur les 9 premiers mois de l’année, avec des chiffres dans le vert, que ce soit pour son chiffre d’affaires, son bénéfice net, ou ses ventes à l’international.

Fin juillet, Sika faisait état d’un premier semestre « meilleur qu’attendu ». Le groupe poursuit sur cette lancée, avec des chiffres positifs sur les 9 premiers mois de l’année.

Le spécialiste de la chimie et de l’isolation enregistre ainsi un bond de 25,3 % de son bénéfice net sur un an, pour un total de 922,6 millions de francs suisses (984,7 millions d’euros).

Parallèlement, son chiffre d’affaires a augmenté de 5,5 % (et 9,1 % hors effets de change), atteignant 8,9 milliards de francs suisses, porté par ses acquisitions. Ces dernières ont contribué à 8,1 % de sa croissance durant les 9 premiers mois.

Pour rappel, en mai 2023, le groupe a notamment racheté MBCC – une ancienne filiale de BASF, géant allemand de la chimie – pour 5,5 milliards de francs. Plus récemment, le groupe a racheté Vinaldom – proposant des produits pour les constructions en béton – ce qui lui a permis de s’implanter en République dominicaine.

Des ventes en croissance dans tous les continents

À l’échelle continentale, Sika est particulièrement satisfait de la croissance de ses ventes dans la zone « Amériques », en raison d’un « grand nombre de projets d'infrastructures », de « la relocalisation d'activités » en Amérique du Nord et de « la forte demande » pour la construction « d'usines de semi-conducteurs et de centres de données », selon Thomas Hasler, son directeur général.

Dans le détail, les ventes du géant suisse ont progressé de 12,2 % dans le continent américain, et de 9 % dans la zone Europe Moyen-Orient et Afrique. La hausse des ventes a en revanche décéléré dans la zone Asie-Pacifique, avec +4,7 % (après +13,1 % un an plus tôt), notamment à cause de la crise de l’immobilier en Chine.

Pour l’ensemble de l’année 2024, Sika a confirmé ses objectifs et prévoit toujours une hausse de ses ventes de 6 à 9 % hors effets de change.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock