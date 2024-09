Rénovation énergétique : SpeedComfort lance son Pack Pro, pour optimiser les systèmes de chauffage central et adapté aux pompes à chaleur

Pour la saison hivernale 2024-2025, SpeedComfort lance son Pack Pro, spécialement développé pour les professionnels (installateurs, grossistes, chauffagistes, installateurs de PAC, etc.), pour permettre une grande flexibilité sur le chantier et offrir tous les éléments nécessaires pour un dimensionnement adéquat en fonction des radiateurs présents.

Une technologie facile à installer et permettant jusqu’à 22% d’économie d’énergie

La solution de SpeedComfort contribue à réduire le problème lié à la hausse des coûts de l’énergie grâce à ses ventilateurs de radiateurs innovants et primés. L'entreprise néerlandaise garantit une réduction des fluctuations de température et du coût de chauffage allant jusqu'à 22 %, cela tout en diminuant les émissions de CO 2 et en augmentant le confort.

Silencieux, efficace et discret, ce système convient à la majorité des radiateurs et permet de chauffer une pièce deux fois plus rapidement et de baisser la température de son thermostat de 2 ou 3 degrés, sans perdre de confort. Le SpeedComfort est également efficace en combinaison d’une pompe à chaleur, puisqu’il assure aux radiateurs une fonction optimale à basse température et de pouvoir garder les émetteurs en place.

L’utilisateur peut abaisser la température de l'eau d’apport et diminuer celle de sa chaudière pour optimiser les flux d'eau chaude vers les radiateurs, réaliser un équilibrage hydrolique et permettre des économies d’énergie.

Équipé d'un interrupteur thermostatique externe, le SpeedComfort se place en un clic au bas du radiateur, à l’aide d’aimants et de rails mobiles. Lorsque le radiateur atteint une température de 33 degrés, les ventilateurs se mettent automatiquement en marche. Trois ventilateurs axiaux spécialement conçus aspirent alors l'air froid et le diffusent ensuite à travers les panneaux chauffants du radiateur. Dès que la température du radiateur atteint les 25 degrés, lorsqu’il se refroidit, les ventilateurs s'éteignent automatiquement.

SpeedComfort dévoile son Pack Pro

Le Pack Pro SpeedComfort a été spécialement développé pour le marché professionnel (installateurs, grossistes, chauffagistes, installateurs de PAC, etc.), puisqu’il permet une grande flexibilité sur le chantier, cela en offrant tous les éléments nécessaires pour un dimensionnement adéquat en fonction des radiateurs présents. En effet, le Pack Pro comprend les éléments suivants :

10 unités ventilateur de radiateur

5 capteur thermique spécial PAC (marche à 28°C et arrêt à 25°C)

5 adaptateurs 12 volt

5 câbles de relais 30 cm

5 câbles de relais 60 cm

5 câbles de relais 120 cm

Cette offre se distingue par le fait que le capteur thermique spécial PAC a été conçu spécifiquement pour les professionnels avec un enclenchement à plus basse température. Il permet une mise en marche et un arrêt des ventilateurs de radiateurs plus précis, ce qui accroit fortement le confort de la pièce chauffée. Le Pack Pro offre donc aux professionnels un moyen simple et efficace pour rendre un système de chauffage central beaucoup plus confortable et performant à basse température ainsi que combler d’éventuels manques de confort liés à une faible convection provenant d’une PAC. Ceci sans forcément avoir besoin de changer les émetteurs déjà en place.

Le Pack Pro SpeedComfort est distribué via le réseau de grossiste spécialisé de la start-up.

De nouveaux crochets de fixation pour une comptabilité avec plus de radiateurs !

Une autre nouveauté SpeedComfort qui consiste à rendre le ventilateur pour radiateur encore plus accessible au plus grand nombre d’utilisateurs : les crochets de fixation pour radiateur à éléments. En effet, il existe encore de nombreux radiateurs en fonte, qui conservent bien la chaleur. Il est désormais possible de diffuser cette dernière plus rapidement, et de façon plus homogène, grâce aux nouveaux crochets de fixation, qui permettent au SpeedComfort de devenir compatible à ces radiateurs.

Le produit et ses crochets sont disponibles en blanc et noir.

Développement en France

Aujourd’hui leader sur son marché aux Pays-Bas (près d’un million de foyers néerlandais disposent déjà de ces ventilateurs pour radiateurs) et présent en Belgique, Allemagne et au Royaume-Uni, SpeedComfort s’est adressé pour la première fois en France l’année dernière. La start-up présente un développement encourageant et est parée pour affronter la saison hivernale.

« En cette première année de lancement, nous sommes fiers d’avoir déjà pu équiper plus de 1 300 foyers français ! Nous avons choisi d’intégrer ce marché car nous voulons aider le plus de citoyens possibles à réaliser des économies sur leur consommation d’énergie. De plus, la France est un pays en plein essor concernant les énergies vertes et la transition écologique. La politique envers l’expansion de la pompe à chaleur, par exemple, est aussi importante pour nous, puisque notre SpeedComfort permet, dans beaucoup de cas de figures, de « booster » un radiateur classique chauffant à basse température et donc d’augmenter le confort et le fonctionnement d’une pompe à chaleur. », explique Rogi Louter, country manager Belgique et France.



SpeedComfort ambitionne de développer sa solution pour la rendre compatible aux radiateurs électriques, afin d’aider encore davantage le plus grand nombre de foyers français. En plus de son réseau d’installateurs chauffagistes, la start-up a également noué des partenariats avec FioulReduc et Hello Watt, afin de proposer sa solution à leurs membres. Les équipes de SpeedComfort sont par ailleurs en discussion afin de proposer leur produit en Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) pour l’hiver 2024-2025.

