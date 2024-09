BATIMAT 2024 : la rénovation énergétique et performante au cœur des enjeux

Véritable vitrine pour les grandes tendances du secteur de la construction, le salon BATIMAT revient du 30 septembre au 3 octobre à Paris Expo Porte de Versailles. Pour cette nouvelle édition, la rénovation des bâtiments tiendra une place particulièrement importante, reflet d’une problématique devenue majeure. Après le succès du forum RENODAYS dédié à la rénovation énergétique et performante des logements en septembre 2023, la thématique de la rénovation sera traitée au sein de BATIMAT sous le même label RENODAYS, avec une approche pédagogique et une expérience visiteurs similaires, sur un espace dédié. De plus, de nombreuses conférences et animations autour de la rénovation sont programmées pour permettre aux professionnels de se saisir pleinement d’un sujet qui s’est imposé ces dernières années comme l’une des priorités absolues pour toute la filière.

RENODAYS by BATIMAT au cœur du salon Situé au milieu du Pavillon 1, cet espace dédié s’articulera autour de deux grands thèmes : Solutions performantes : plus de 40 sessions de 30 minutes au programme durant lesquelles les industriels et sociétés de services proposent, en format masterclass, les solutions performantes pour résoudre les problèmes de chantiers et de travaux prioritaires en rénovation. Parmi les inscrits à ce jour : Saint-Gobain Solutions France, Leroy Merlin, Eoliance Habitat, Vasco, Bimeo.

Les Pods Renodays : plusieurs exposants entièrement dédiés à la rénovation y présenteront leurs solutions innovantes, tels que Bimeo, Eoliance Habitat, Leroy Merlin, Mutta, Spekty et Vasco.

Le Café de la Rénovation : un carrefour central de convivialité pour permettre rencontres et échanges autour de cette thématique phare.

Les RENOTALKS, nouveau format de conférences dédiées à la rénovation Pendant une heure, les RENOTALKS, qui se dérouleront sur l'Agora 1, décrypteront les grands enjeux de la massification de la rénovation. Au programme à date : Lundi 30 septembre – 14h à 15h : Massifier : Quels modèles pour inciter les ménages à rénover ?

Lundi 30 septembre – 16h30 à 17h30 : Les enjeux de la rénovation globale

Mardi 1er octobre - 14h à 15h : Planifier : du silo à l'îlot, la rénovation au cœur des territoires

Mercredi 2 octobre - 14h à 15h : Financer : du sur-mesure pour chaque type de propriétaires, avec Hervé DEGREVE, Co-fondateur, Vasco ; Jean-Paul DUHAMEL, Directeur général de Crédit Agricole Transitions & Energies ; Luc MONIN, Directeur général, Centre Val de Loire Energies; Julie LAERNOES, Députée de la 4ème circonscription de la Loire-Atlantique RENODAYS by EQUIPBAIE La rénovation sera également à l'honneur au sein du hall 5.2, dédié à la menuiserie, à travers des Masterclass RENODAYS by EQUIPBAIE. Celles-ci se dérouleront toute la semaine, sur l'Agora 5.2, de 14h à 14h30 et de 14h40 à 15h10. La Fresque de la précarité énergétique pour éveiller les consciences (Stand H1-L10) Du lundi 30 septembre au mercredi 2 octobre – à 10h et 14h : Fresque de la précarité énergétique

Du lundi 30 septembre au mercredi 2 octobre – à 16h : Atelier ludique Autodiag. Cet atelier permet de prendre conscience des conséquences liées à l'habitat dans une « passoire thermique » puis de fournir des solutions pour sortir de cette situation. Sur inscription. Les Pros de la Réno (avec RMC) Aux côtés d'Estelle Denis, Charlotte Méritan incarnera la chronique «Les Pros de la Réno », accompagnée d'une team d'experts, professionnels de la rénovation énergétique. Leur objectif sera de donner aux Français des informations sur les bonnes pratiques à adopter pour rénover son logement en faisant des économies et en préservant l'environnement. L'opération se clôturera au cœur du salon BATIMAT, sur l'espace RENODAYS by BATIMAT, où l'émission Estelle Midi sera délocalisée le jeudi 3 octobre.



Tout le programme de BATIMAT, mis à jour régulièrement, est disponible ici.

