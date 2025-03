À Mont-de-Marsan, la résidence Hélène Boucher fait l’objet d’un ambitieux projet de rénovation urbaine piloté par CDC Habitat Sud-Ouest. Entre démolitions ciblées, réhabilitation durable et concertation avec les habitants, ce chantier marque une étape importante pour le renouvellement du quartier Peyrouat.

Un projet de renouvellement urbain au nord de Mont-de-Marsan

Située en frange nord de Mont-de-Marsan, la résidence Hélène Boucher s’inscrit dans la continuité du programme de rénovation du quartier Peyrouat, initié dès 2000. Ce secteur fait désormais l’objet d’une opération d’envergure, portée par CDC Habitat Sud-Ouest, la Ville et l’agglomération de Mont-de-Marsan. Objectif : moderniser le cadre de vie, favoriser la mixité sociale et repenser les espaces publics dans une logique de développement durable.

Sur les 380 logements que compte la résidence, CDC Habitat en gère 220, répartis sur 7 bâtiments. Dans un contexte de vieillissement de la population et de fragilité croissante du quartier, le projet prévoit la démolition des bâtiments A et H, soit 80 logements, et la réhabilitation des bâtiments conservés (B, C, F, I et J).

Cadre de vie, mixité sociale et transition écologique

Le programme repose sur quatre piliers :

Améliorer la qualité de vie via la modernisation des logements existants et des espaces communs.

via la modernisation des logements existants et des espaces communs. Renforcer la mixité sociale et générationnelle avec une offre adaptée aux besoins locaux.

avec une offre adaptée aux besoins locaux. Réorganiser les mobilités grâce à de nouveaux cheminements piétons et cyclables, et une meilleure gestion du stationnement.

grâce à de nouveaux cheminements piétons et cyclables, et une meilleure gestion du stationnement. Réintégrer la nature en ville par la revalorisation du patrimoine végétal et la transformation des extérieurs.

Cette transformation s’inscrit dans les engagements environnementaux de CDC Habitat, en lien avec son Plan Climat.

Une démarche concertée avec les habitants

Entre 2022 et 2023, CDC Habitat a engagé une concertation active avec les résidents : réunions publiques, ateliers, enquêtes. Plusieurs priorités ont émergé :

Meilleure isolation phonique et thermique.

Accessibilité renforcée pour les personnes âgées et en situation de handicap.

Valorisation des espaces verts et extérieurs.

Circulation apaisée et gestion optimisée des déchets.

Un accompagnement personnalisé a été mis en place pour le relogement des habitants des bâtiments voués à la démolition.

En 2023 et 2024, 63 % des foyers relogés ont choisi de rester dans la résidence. Une enquête post-relogement affiche un taux de satisfaction de 91 %.

Démolition raisonnée et réemploi des matériaux

La démolition des bâtiments A et H débutera par grignotage à partir du 21 avril 2025, pour trois semaines par bâtiment. Particularité de ce chantier : une démarche de réemploi des matériaux a été lancée pour limiter l’empreinte environnementale.

Un diagnostic a permis d’identifier des menuiseries, équipements sanitaires ou poignées de porte pouvant être réutilisés. Environ 130 menuiseries extérieures seront expédiées en Ukraine. Le reste sera valorisé localement, notamment par l’entreprise spécialisée Bathestia.

Avec cette opération, CDC Habitat Sud-Ouest illustre une approche complète de la rénovation urbaine : sociale, environnementale et durable. Une dynamique que la Ville et l’agglomération de Mont-de-Marsan souhaitent étendre à d’autres quartiers à l’avenir.

Camille Decambu