Dans les parkings, zones de stockage, entrepôts et sites industriels, les solutions d’éclairage sont soumises à rude épreuve de par leur exposition aux chocs et à la poussière. Pour s’adapter à ces environnements, Sylvania lance RESISTO, une gamme complète de luminaires étanches développée en Allemagne. Riche de plus de 45 références, elle allie hautes performances et facilité d’installation.

RESISTO, une offre irrésistiblement riche

Avec plus de 45 références, la gamme RESISTO se décline dans de nombreuses versions pour répondre à tous les besoins :

trois dimensions (600, 1200 et 1500 mm),

trois températures de couleur (3000, 4000 et 6500 K) dont l’une (3000 K) permet d’être en conformité avec l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses dans les applications de type parkings semi-couverts,

une offre de flux lumineux allant de 1.600 à 9.700 lm,

et toujours la possibilité de proposer un produit sur-mesure adapté à une demande spécifique.

RESISTO, à chaque besoin une solution de gestion d'éclairage

Pour une performance énergétique optimale, et s’adapter à toutes les exigences, Sylvania propose les luminaires étanches RESISTO avec 3 systèmes de gestion d’éclairage, de la solution la plus simple à la plus avancée :

Avec détection à hyperfréquence, RESISTO MW s’allume uniquement lorsqu’il détecte un mouvement. Il peut également prendre en compte le niveau d’éclairage naturel pour ne s’allumer que si ce dernier est insuffisant. Autre atout, grâce à une installation possible en « maître – esclave », un luminaire équipé du capteur MW peut en contrôler jusqu’à 2 autres sans capteur.

En version SylSmart Standalone pour une gestion complète en Bluetooth via une application mobile dédiée (création de groupes de luminaires, temporisations, horaires d’allumage, niveaux d’intensité …).

En version SylSmart Standalone PIR à laquelle s’ajoute, en plus de tous les avantages offerts par SylSmart Standalone, la détection de mouvement et la prise en compte de la lumière naturelle.

De quoi garantir un éclairage fiable et éco-énergétique en toutes circonstances !

RESISTO, des luminaires irrésistiblement faciles à poser

La platine LED et la vasque sont fixées ensemble et permettent ainsi un accès rapide et direct au système de connexion. Grâce à des étriers inox coulissants, des clips de fixations et un connecteur rapide et repiquable LiLo (Loop-in Loop-out), l’installation est simple et facile, assurant ainsi un véritable gain de temps sur les chantiers.